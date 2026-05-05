Dos investigados por un presunto delito de maltrato animal grave a un cachorro de tres meses

El cachorro presentaba lesiones visibles en el cráneo, la mandíbula, un ojo y una pata, por las que no había recibido atención veterinaria y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente

05 de mayo de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a instruir diligencias, en calidad de investigados a dos personas de 47 y 37 años de edad, vecinos de los términos municipales de Piélagos y Puente Viesgo, como presuntos autores de un delito de maltrato animal. Así mismo, se formula acta-denuncia por una infracción administrativa contra la normativa de protección animal en relación con la cría de perros.

El pasado día 20 de marzo, la Guardia Civil inició una investigación tras el aviso de una protectora que alertaba sobre el mal estado en que se encontraba un cachorro de perro de tres meses que había sido entregado en la misma, tras ser localizado en una calle del municipio de Puente Viesgo.

El animal presentaba lesiones severas y visibles, incluyendo traumatismo en la zona craneal, la fractura de una pata y una infección ocular grave, presentando evidentes signos de dolor y sufrimiento, así como desnutrición, precisando intervención quirúrgica por algunas de las afecciones que sufría.

De las pesquisas realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), se pudo averiguar que los presuntos autores no facilitaron atención veterinaria para curar las lesiones del cachorro, omitiendo los cuidados básicos necesarios para asegurar su salud y bienestar, a pesar de la gravedad de las lesiones. El informe veterinario describía que las mismas se habían producido en periodos temporales distintos y que alguna de ellas podían ser compatibles con el ataque de un animal.

Además de la responsabilidad penal por el presunto delito de maltrato animal, uno de los anteriores pudo haber infringido la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, ya que el perro maltratado es fruto de una cría por parte de esta persona, no estando el mismo registrado en el Registro de criadores de animales de compañía, incumpliendo la prohibición de cría por parte de particulares que establece la norma.