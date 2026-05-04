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Doce denuncias por drogas y portar armas durante las pasadas fiestas de Camargo

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La persona detenida portaba dentro de un establecimiento hostelero 7 envoltorios de cocaína preparados para su distribución al menudeo.

Se denuncia a dos personas, una por portar en la vía pública una defensa extensible y otra una pistola de aire comprimido.

04 de mayo de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria, dentro de los servicios preventivos para garantizar la seguridad ciudadana durante las fiestas del 2 Mayo, Homenaje a Pedro Velarde en Camargo, ha procedido a la detención de una mujer por presunto delito tráfico de drogas y formulado once denuncias por tenencia y consumo de drogas, así como por portar armas.

Efectivos de la Guardia Civil de Camargo y de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), prestaron durante las mencionadas fiestas diferentes servicios para garantizar la seguridad ciudadana, el orden público, la seguridad de las personas, así como para evitar el tráfico y consumo de drogas o portar objetos peligrosos.

De esta forma, la madrugada del pasado día 2 de mayo, en una inspección a un establecimiento hostelero situado en la zona donde se albergaban la mayor parte de los actos, los agentes localizaron a una mujer con siete dosis de cocaína preparadas para su distribución al menudeo.

Esta mujer, de 33 años de edad y vecina del municipio de Camargo, portaba la droga oculta en un coletero hueco en su interior y que llevaba puesto en su pelo. Además, se la intervino dinero en efectivo, procediendo finalmente a su detención y a la intervención de la droga y el dinero.

Denuncias

Durante estos servicios, se descubrió a una persona que portaba una pistola de aire comprimido, y a otra, una defensa extensible. Ambas armas fueron intervenidas en la vía pública.

También se realizaron diez intervenciones relacionadas con drogas, de las cuales, nueve finalizaron en denuncias por tenencias de sustancias estupefacientes, diferentes dosis de cocaína, hachís y marihuana, y otra más por el consumo de este tipo de sustancias.

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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