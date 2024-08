Juan Carlos Monedero – (C) Foto: David Laguillo-CANTABRIA DIARIO

EDITORIAL-. Monedero blanquea al tirano

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha participado en Venezuela en el podcast de Nicolás Maduro, y ha aprovechado para felicitar al polémico mandatario como «Presidente, lo ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)». Monedero ha contribuido, por lo tanto, a blanquear al tirano, cuya definición encaja exactamente en el diccionario de la Real Academia Española.

Se define como tirano a cualquier persona que ‘abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que, simplemente, del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario’.

Maduro, cuyo régimen todavía no ha mostrado las actas de las polémicas elecciones, encaja como un guante en la definición, y la intervención de Monedero para blanquear al tirano no deja indiferente a nadie en la situación en la que apenas un puñado de países han aceptado el resultado electoral mientras que la mayoría de naciones exigen «transparencia» y no reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

En Venezuela se ha impuesto un régimen de ataque a la oposición, persecución y censura contra la prensa (Calderón, V. G. (2024) y esto es algo que ninguna nación europea avanzada, empezando por España debido a los innegables lazos de amistad con los países latinos, puede aceptar.

La Unión Europea, en su conjunto, tampoco acepta los resultados electorales difundidos por el régimen de Maduro, y la situación actual de Venezuela es muy delicada. El Gobierno, cuya legitimidad ha intentado blanquear Monedero pese a estar fuertemente cuestionada desde muchos frentes, se atrinchera en su parcela de tiranía.

En pleno siglo XXI, sin embargo, las tiranías son un rescoldo de épocas más oscuras del pasado.

La Democracia real debe abrirse paso porque en Venezuela, pese a la defensa de Monedero, ni tan siquiera podría valorarse el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) porque «no existe la separación entre los poderes públicos propia del Estado de derecho, de modo que las instituciones y órganos del Estado –en su totalidad– responden a los lineamientos del ejecutivo nacional y avalan sus políticas de control social», Meléndez, J. E. P. (2023).

BIBLIOGRAFÍA

Calderón, V. G. (2024). Resistiendo a la censura: estrategias de periodistas venezolanos exiliados durante el régimen de Nicolás Maduro. Momentum, 3, 1-4.

Meléndez, J. E. P. (2023). Política de control social implementada por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: 2013-2021. Multiverso journal, 3(5), 12-23.

