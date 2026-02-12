  • 12 de febrero de 2026
El 112 recibe 23 llamadas y gestiona 13 incidencias provocadas por viento

Continúan activos los avisos por viento y costeros

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha gestionado, entre las 19:00 horas de ayer y las 07:00 horas de hoy, un total de 23 llamadas relacionadas con el viento que azota la región, de las que se han derivado 13 incidencias.

La mayoría de estos incidentes se han concentrado en localidades del litoral, correspondiéndose los daños causados con árboles caídos, y desplazamiento o desperfectos en mobiliario urbano y señalética. En San Miguel de Meruelo un
árbol se ha desprendido sobre tendido eléctrico y un vial, quedando la parte final de la copa sobre la cubierta de una casa. Bomberos del Gobierno de Cantabria lo han cortado, han abierto el acceso de la vía que había dejado impracticable y han asegurado el tendido eléctrico y el cableado de fibra descolgado.

Adversos

Hasta las 08.00 horas continúa activo el aviso rojo por costeros, que pasará a naranja hasta las 20.00 horas, y a amarillo el resto del día. Seguirá soplando fuerte el viento en el litoral, que tiene vigente el aviso amarillo por este
fenómeno hasta hasta las 12.00 horas.

