Santander vivirá el Carnaval con tres días llenos de actividades

Fran Arias recuerda que arrancará con la Gran Gala de Carnaval en el Palacio de los Deportes y contará además con el tradicional desfile por las calles de la ciudad -sábado-, una gala infantil y el entierro de la sardina -el domingo-

Toda la información y contenidos se compartirán en las redes sociales oficiales @santanderfestejos (Instagram, Facebook y TikTok)

Santander dará inicio mañana a tres días llenos de actividades con motivo de su Carnaval que contará con más de 1.400 participantes repartidos en 18 comparsas, tal y como ha anunciado el concejal de Dinamización Social, Fran Arias.

El Carnaval, que se celebrará hasta el domingo, arrancará con la Gran Gala de Carnaval que tendrá lugar en el Palacio de los Deportes a las 20.00 horas, con acceso gratuito hasta completar aforo. Este año se suma al evento Teresa Gareche, actriz e influencer, quien participará como jurado del concurso y realizará una actuación durante el desarrollo de la Gala.

La programación seguirá el sábado con el tradicional desfile por el centro de la ciudad, desde Gamazo a la Plaza Porticada. Allí, a las 20.00 horas, se entregarán el grueso de los premios, porque la noche anterior se darán a conocer los ganadores en las categorías de Coreografía y Escenografía.

La fiesta del sábado supondrá el estreno de Fuxion Experience, una macrofiesta que aúna la esencia de SoloSaxo y Sunset Audiovisuales, dos de las empresas más consolidadas a nivel del ocio y espectáculos en la región. Han preparado un gran show con música en directo, efectos, ‘performances’ y sorpresas.

El domingo 15 será el Día del Carnaval Infantil, con entrada gratuita, en el Palacio de los Deportes, desde las 11.00 horas. Los peques tendrán hinchables y talleres carnavaleros durante todo el día. Durante la mañana, Latin Dance presentará su espectáculo interactivo y familiar ‘Modo Multijugador’, durante el que habrá baile, photocall y sorpresas con temática de videojuegos y juguetes.

Como novedades, coincidiendo con el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, el domingo se ha programado una gymkana familiar, coordinada por la ONG Dosis de Sonrisas. Una actividad vinculada al proyecto La Caja, del Mago Xuso y Asier Moon. Durante la mañana, de 11.30 a 14.00 horas, plantearán diferentes pruebas en el exterior del Palacio de los Deportes. Se completará por la tarde con una chocolatada solidaria a las 18.00 horas, con el precio de un euro destinado a la ONG Dosis de Sonrisas.

Antes, el Parque de Las Llamas será el escenario del momento más ‘triste’: el Entierro de La Sardina. Como símbolo e icono de la fiesta, esta obra efímera creada por los talleres municipales, se quemará a las 17.00 horas con una comitiva fúnebre de todas las comparsas y con la animación de la Peña La Pera.

Arias ha agradecido a los miembros de las comparsas su “implicación, trabajo y esfuerzo” tanto en esos tres días como en los meses previos y ha animado a los ciudadanos a participar de esta fiesta multitudinaria que contará con una programación gratuita y para todos los públicos.

Jurado

Este año, el jurado de expertos contará con las incorporaciones de la mencionada Teresa Gareche, quien sorprenderá al público durante la gala con un monólogo sobre su particular universo 942; y de César Marañón, cantante y director de coros como, entre otros, el Coro Joven de Santander.

Continuarán aportando su visión y profesionalidad María Natal, maquilladora, especialista en belleza e influencer; Ibán Barcenilla, estilista con amplia experiencia en producciones de moda; Beatriz de la Torre, profesional vinculada al mundo de la moda y el estilo de vida; y Olga Fuentes, directora de la Escuela de Danza Olga Fuentes e integrante de la Asociación Cantabria Danza.

El comunicador santanderino Germán González —popular por su trabajo en programas como Sálvame o Cazamariposas, así como por su presencia en redes sociales—, la actriz Rocío Riego y el periodista Sergio Sainz serán los presentadores de los eventos, tanto del viernes como del sábado, que darán paso a conocer todas las propuestas de las comparsas y los nombres de los ganadores. La dirección artística del Carnaval correrá a cargo de Adrián Alonso, responsable de la compañía Adrián Alonso Producciones, quien imprimirá un toque teatral y humorístico.

Programación

VIERNES 13 DE FEBRERO

Gran Gala de Carnaval | Palacio de los Deportes

19:15 horas | Apertura de puertas al público

19:30 horas | Animación musical

20:00 horas | Inicio del espectáculo

Entrega de los premios a Mejor Coreografía / Mejor Escenografía

SÁBADO 14 DE FEBRERO

18:00 horas | Desfile de Comparsas | Desde Gamazo hasta la Plaza Porticada

20:00 horas | Entrega de premios | Plaza Porticada

20:30 – 01:00 horas | Fuxion Experience | Macroshow musical | Plaza Porticada

DOMINGO 15 DE FEBRERO

Carnaval Infantil | Palacio de los Deportes | Entrada gratuita

11:00 – 14:00 horas | Hinchables

11:30 – 14:00 horas | Gymkana familiar | La ONG Dosis de Sonrisas recaudará fondos en la lucha contra el cáncer infantil | Zona exterior del Palacio de los Deportes

12:00 – 14:00 horas |

Pintacaras festivo

Talleres infantiles de Antifaces y Chapas Carnavaleras

12:00 horas | ‘Modo multijugador’ | Espectáculo interactivo familiar de Latin Dance: baile, photocall y sorpresas con temática videojuegos y juguetes

13:00 horas | Desfile infantil de disfraces

17:00 horas | Entierro de La Sardina | Salida del Palacio de los Deportes hasta el Parque de Las Llamas

17:00 – 20:00 horas | Hinchables

18:00 horas | Chocolatada solidaria | Donativo 1€, destinado a la ONG Dosis de Sonrisas

18:00 – 20:00 horas |

Pintacaras festivo

Talleres infantiles de Coronas y Sardinas Carnavaleras

18:30 horas | ‘El Show de Taty’ | Espectáculo musical infantil