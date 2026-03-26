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El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Cantabria presenta su nueva directiva

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El colectivo inicia una nueva etapa con Raúl Huerta Fernández como Decano, ‘reforzando el papel clave de la ingeniería en el desarrollo industrial de Cantabria’

Santander, 26 de marzo de 2026

El 25 de marzo de 2026 se celebró el acto oficial de toma de posesión del nuevo Decano y de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Cantabria (COITIC), corporación de derecho público que, agrupa a 1.200 Ingenieros Técnicos Industriales y cuya sede se encuentra en la calle Burgos de Santander.

En un comunicado, el colectivo asegura que la renovación institucional se produce en ‘un contexto especialmente relevante para Cantabria, en un momento en el que la industria continúa siendo uno de los pilares de la economía cántabra, aunque su peso relativo en el PIB se ha moderado ligeramente en los últimos años’.

En este escenario, marcado por la necesidad de reforzar la competitividad, modernizar los procesos productivos y afrontar con solvencia los retos de la transición energética, la digitalización y la seguridad industrial, “la ingeniería técnica industrial adquiere un papel aún más decisivo como palanca de desarrollo, eficiencia y reindustrialización de nuestra tierra”.

El nuevo Decano-Presidente, Raúl Huerta Fernández, inicia su mandato al frente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Cantabria (COITIC), con el objetivo de ‘defender la profesión y proporcionar servicios a los colegiados ante los cambios que vivimos, fortalecer el papel del Colegio como referente técnico en la Comunidad Autónoma y como interlocutor ante las Administraciones Públicas’.

“El colectivo de Ingenieros Técnicos Industriales constituye una pieza esencial en el desarrollo industrial de nuestra tierra. Nuestra labor está presente en cada proyecto, en cada instalación y en cada proceso productivo que impulsa la economía de Cantabria”, ha señalado el nuevo Decano tras su toma de posesión.

“Asumimos este mandato con el compromiso de fortalecer la profesión de la ingeniería en la rama industrial, reforzar nuestra presencia institucional y seguir aportando rigor técnico, seguridad y progreso a la sociedad”.

Los 1.200 colegiados del COITIC desarrollan su actividad en todos los ámbitos que configuran la realidad industrial de Cantabria, desde la redacción de proyectos y el ejercicio libre hasta la dirección técnica de plantas industriales, el emprendimiento, la consultoría especializada, la docencia o el desempeño de funciones técnicas en la Administración Pública. Su intervención resulta clave en aspectos como la seguridad industrial, el cumplimiento normativo, la eficiencia energética, la automatización de procesos y la adaptación a los retos de la transición ecológica y digital.

“La industria cántabra necesita profesionales cualificados que aporten solvencia técnica y visión estratégica. Nuestro Colegio seguirá trabajando para que la ingeniería técnica industrial continúe siendo un motor de competitividad, innovación y desarrollo sostenible”, ha añadido el Decano.

La nueva Junta de Gobierno del COITIC está integrada por D. Ramón Llata Magaldi, como Vicedecano; D. Juan Carlos González Coca, como Secretario; Dña. María Gema Díaz Fernández, como Vicesecretaria; D. Gerardo Pellón Cueto, como Tesorero; D. Alberto Blanco Ferrero, como Interventor; y como vocales Dña. Mercedes Belmonte Santibañez, Dña. Isabel Lastra Santos, D. David Martín Terán y D. Luis Miguel Muñiz González.

David Laguillo
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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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