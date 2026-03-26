Paralizadas las obras del polígono eólico El Escudo

Los colectivos impulsores de la paralización lo celebran, pero exigen a las administraciones públicas que ‘eviten que Iberdrola reclame indemnizaciones y que la empresa asuma las consecuencias del “ecocidio” llevado a cabo’

Los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio informan que vecinos de poblaciones cercanas a los emplazamientos de las obras del polígono eólico El Escudo avisaron este martes, 24 de marzo, de que miembros de la Guardia Civil se presentaron en las obras del polígono eólico para ordenar paralizar las obras.

Tanto en la tarde del martes como ayer, miércoles, han podido constatar que las obras ‘siguen paralizadas en todo el trazado’.

Los Colectivos explican que, aunque aún no tienen confirmación del motivo exacto que ha motivado la paralización de las obras en este momento, creen que “la lógica lleva a pensar que el desencadenante ha sido el documento emitido el pasado 9 de marzo por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), que declaraba que las autorizaciones otorgadas al polígono eólico El Escudo tienen la ejecutividad suspendida por silencio administrativo».

Esta ‘falta de ejecutividad afecta tanto a la Declaración de Impacto Ambiental, como a la Autorización Administrativa Previa y de Construcción”. En este sentido, hacen referencia a la nota de prensa publicada por la Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria el pasado 17 de marzo, que se hacía eco de este documento y exigía la paralización inmediata de las obras’.

Desde los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio denuncian que la ‘sucesión de irregularidades en todo el proceso de tramitación del polígono eólico El Escudo es muy amplia, desde las inexactitudes en los lugares de emplazamiento de las infraestructuras, continuando con los sondeos iniciales -que comenzaron sin tener los permisos legales que les avalaran- y las obras posteriores’.’

Los colectivos hacen un llamamiento a toda la población de Cantabria a seguir ‘movilizándose y visibilizando su rechazo a estos megaproyectos energéticos’.