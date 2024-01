El Consejo Social de la Universidad de Cantabria falla sus Premios Literarios de 2023

Se reconocen tres obras y dos accésits de poesía, narrativa y teatro escritas por alumnos y egresados de la UC

Santander, 15 de enero de 2024.- El jurado del Consejo Social de la Universidad de Cantabria (UC) ha fallado los Premio Literarios de 2023 Poesía y Narración breve Manuel Arce y Teatro breve Isaac Cuende para distinguir la mejor obra en cada una de las tres categorías, así como dos accésits de narración y poesía.

El Premio de Poesía Manuel Arce ha ido a parar a la obra titulada ‘Reflejo de un alma desnuda’ cuya autora es Emma Rojas Gutiérrez, alumna de Grado en Medicina y el Premio de Narración Breve Manuel Arce a la obra titulada ‘La abadía’, de Miguel Ángel García Saro, alumno de Máster de la Facultad de Derecho. Además, el Premio de Teatro Breve Isaac Cuende es para la obra ‘Las sin perro’, de Esther García-Lago Velarde, ex-alumna de la Facultad de Educación.

‘Reflejo de un alma desnuda’, es según explica su autora, una recopilación de poemas que ha ido escribiendo a lo largo de los años. Según aclara, «ha sido una recopilación de poemas tanto de hace años como más actuales y la verdad es que es un reflejo un poco de todo: de amor, de desamor, de problemas, de familia, de amigos en general, un poco recopilatorio de lo que iba sintiendo, la verdad».

‘La abadía’, cuenta Miguel Ángel García Saro, «es un relato de ficción histórica que está ambientado en la Catedral de Santander y que gira en torno a la búsqueda de un cuadro, que se puede ver precisamente allí, justo a la entrada a mano a mano izquierda». Según su autor, «es un relato hecho a la manera del tipo de literatura que a mí me gusta, que es sobre todo es la novela de aventuras y la novela histórica. Saro comenta que esta narración «surge como parte de un proyecto mayor que tengo pensado hacer más adelante y, sobre todo, motivado por la publicación de mi primer de mi primer libro en marzo de 2023».

‘Las sin perro’, es «un homenaje a Las Sinsombrero como acto de rebeldía» aclara su autora. «Trata sobre las relaciones entre humanos y animales que, bajo mi punto de vista, han cambiado diametralmente la relación que tenemos con ellos en estos últimos años en las que hemos pasado de un lado del péndulo al otro lado del péndulo», explica Esther García-Lago, quien apostilla que se trata de la relación entre humanos y animales, visto desde un punto de vista con mucho humor». García-Lago comenta que es la primera vez que escribe teatro ya que siempre había centrado su actividad literaria en la narrativa, con relatos breves, aunque si ha tenido una relación con el teatro «muy larga» a lo largo de su vida. «Siempre me ha gustado mucho el teatro y estudié arte dramático hace mucho tiempo. Soy muy aficionada como espectadora, como actriz y bueno, hace poco que me he animado a empezar a escribir teatro y ha sido una sorpresa súper agradable encontrarme con este premio», declara. Especial «ilusión» le hace la representación de la obra. «La verdad es que otros años he venido a ver otros premios. Recuerdo la del año pasado y jamás me imaginé que este año iban a hacer la mía. Tengo muchísimas ganas de verlo sobre el escenario».

Por otra parte, se concedió el accésit de poesía Manuel Arce a la obra titulada ‘Girasoles’ cuyo autor es Matías Araya Canales, alumno de Grado en Ingeniería Informática y el de narración breve a la obra titulada ‘El día que Héctor recogió sus cosas y se marchó’, de Carla Ferrer García, alumna de Grado en Medicina.

La entrega de premios se celebrará el viernes 26 de enero, festividad de Santo Tomás de Aquino. Premios Literarios del Consejo Social Los Premios Literarios ‘Manuel Arce’ de Poesía y Narración Breve están dotados, con un primer premio de 1.500 euros, un accésit de 450 y la publicación de la obra. En el caso del Teatro Breve «Isaac Cuende», se otorgará un único premio de 1.000 euros, la puesta en escena de la obra por el Aula de Teatro de la UC y la edición de un programa de mano, para lo que se habilitará una cantidad de 950 euros.

Los Premios Literarios del Consejo Social nacieron hace más de 30 años con el objetivo de fomentar entre el alumnado el gusto por la creación literaria y la creatividad, teniendo además en cuenta la importancia de la escritura como competencia transversal. A lo largo de su historia se han publicado más de 100 obras a otros tantos autores. Los galardones de Poesía y Narración Breve, denominados Manuel Arce en honor al escritor y primer presidente del Consejo Social, fueron los primeros instaurados, y en 2016 se incorporó la categoría de Teatro Breve, en honor al dramaturgo y director de escena Isaac Cuende.