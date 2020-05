El cortometraje “40 días”, del director cántabro Richard Zubelzu, mención especial en Colombia

El film rodado íntegramente sin salir de casa acaba de ser reconocido por la organización del Festival de Cortos Para Tiempos Largos con una mención especial por ser una película que resalta en muchos aspectos los efectos del confinamiento. El Evento se celebrará online en Colombia del 1 al 6 de junio donde Richard Zubelzu junto a Magda Calabres participarán en un espacio de debate a través de Instagram junto a otros profesionales de diferentes países donde contarán su experiencia y los retos de producir en esta pandemia Este cortometraje escrito y dirigido por Richard Zubelzu, producido por Magda Calabrese y protagonizado por Javier Acebes ha contado con la colaboración de los músicos Óscar Llorente y Kilian Iglesias, el fotógrafo Alberto Ortega y Óscar Allende de El Faradio SINOPSIS Tras la pandemia mundial ocasionada por el virus Covid-19, el joven Javier se ve obligado a confinarse solo en cuarentena sin la compañía de su familia para evitar el riesgo de contagio. Este aislamiento provoca en él diferentes estados de ánimo y descubrimientos que le hacen replantearse su estilo de vida “Tras la grave enfermedad que he padecido por el Covid-19 y que me ha mantenido en cama 23 días, durante la última semana de aislamiento me surgió la idea de plasmar en papel las posibles secuelas que pueden quedarnos por este confinamiento con el que llevamos ya más de un mes. Lo más destacable del proyecto es que el montaje, la producción y el rodaje se han realizado íntegramente desde casa con los inconvenientes que ello conlleva, más si cabe, con un estado de ánimo y estado físico mermado por los muchos días de encierro y enfermedad”, declara su director y guionista, Richard Zubelzu . La productora, Magda Calabrese explica lo que piensa acerca de la historia: “la imagen que puede transmitir un chaval de 19 años en el público puede ser positiva ya que pertenece a la generación Millennial, son tolerantes, tienen una mente abierta, tienen esperanzas, valores, pero también miedo y ansiedad. Ser joven en ocasiones resulta difícil y duro…, sin dudarlo, preferirían perder su sentido del olfato antes que su acceso al ordenador o su teléfono inteligente, porque han nacido con un smartphone en las manos, las redes sociales son una forma de vida, se comunican al instante a través de mensajes y emoticonos y no recuerdan que una vez el mundo vivió desconectado..; una idea la de la desconexión, que nos ha venido bien para este cortometraje… Debido al momento en el que nos encontramos, es necesario que estrenemos el cortometraje directamente en plataformas digitales para llegar al mayor número de personas posibles, no podría ser de otra manera”.