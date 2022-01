El dueño de El Cantábrico de Comillas, condenado por un accidente en otro restaurante

El local de 1-Dos 7 Food&Drink, negocio cerrado desde hace años, está ubicado en la gasolinera de Requejada

Ricardo Montes Medina, el polémico propietario del restaurante El Cantábrico de Comillas, fue condenado a pagar a una clienta 3.096,60 euros por un accidente de 2017 en otro restaurante que regentaba, ubicado en la gasolinera de Requejada y bajo el nombre 1-Dos 7 Food&Drink.

En la sentencia dictada en febrero de 2021 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de San Vicente de la Barquera, a la que ha tenido acceso este periódico, se declara probado que la clienta del 1-Dos 7 Food&Drink se cayó en junio de 2017 mientras bajaba unas escaleras en el establecimiento. La víctima no se agarró de la barandilla, sino de un saliente de mármol cercano que se despegó.

En la sentencia se detalla que se aprecia que la barandilla (que solo había de un lado) no comenzaba a la altura del primer escalón. Una testigo corroboró que el pasamanos quedaba muy abajo para cualquier usuario de la escalera.

‘Se puede comprobar por los agujeros que dejó la barandilla cuando la quitaron que aquella comenzaba a la altura del segundo escalón y no en el primero. La pared donde está colocada la barandilla, de media altura, actúa como soporte para la colocación de una barra con sillas altas del otro lado. Esta barra está rematada por un saliente de mármol de unos pocos centímetros de altura y muy escaso ancho. Estaba pegado con algún tipo de cemento o cola y sin ningún tornillo u otra forma de anclaje’, explica la sentencia.

‘No hace falta ser un experto para llegar a la conclusión de que ese elemento no estaba suficientemente fijado y menos si, estando al borde de una escalera, no era descartable que alguien se asiera del mismo para bajarla, máxime cuando la barandilla comenzaba a la altura del segundo escalón. Ese elemento de mármol era fácilmente confundible con las habituales “piñas de escaleras” que normalmente actúan de remate a una balaustrada. Por lo tanto, la circunstancia de que la barandilla no comenzase al principio de la bajada y a su inicio existiera una pieza de mármol fijada de manera precaria, ya supone un riesgo que habría de haber sido conculcado por el empresario’, se detalla.

‘El Cantábrico’, Sanidad e «incumplimientos flagrantes» de medidas COVID-19

La consejería de Sanidad de Cantabria denunció en agosto de 2020 que el restaurante El Cantábrico de Comillas estuvo abierto con varios trabajadores infectados por COVID-19 además de detectar en el negocio «incumplimientos flagrantes» de las medidas sanitarias impuestas por la pandemia. La noticia generó un fuerte impacto mediático y fue publicada en gran cantidad de medios de comunicación regionales e incluso medios y televisiones nacionales.

El condenado Ricardo Montes Medina acumula un largo historial de negocios cerrados, deudas con trabajadores y sentencias judiciales en su contra.