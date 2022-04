El Parlamento acoge la presentación del libro de Antonio Vilela, presidente de AMA

Joaquín Gómez presenta el libro ‘Casas de papel’ escrito por el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración

SANTANDER, JUEVES 7 DE ABRIL DE 2022

El presidente del Parlamento de Cantabria, Joaquín Gómez, ha reivindicado hoy “la lucha por la dignidad” que ha sostenido durante casi dos décadas la Asociación de Maltratados por la Administración. “Una travesía épica” -ha dicho- que Antonio Vilela, presidente de AMA, ha recogido en el libro ‘Casas de papel. La historia interminable’ presentado hoy en el Parlamento de Cantabria y que narra “la historia de superación de un colectivo”, ha expresado Gómez.

En sus más de trescientas páginas ilustradas con fotografías, el libro de Vilela recoge en primera persona la trayectoria y los recuerdos de AMA a lo largo de casi dos décadas de actividad.

Durante el acto, el presidente de la Cámara ha destacado “las extraordinarias cualidades de liderazgo” de Vilela cuya “convicción y perseverancia” han conseguido mantener la esperanza “y alumbrar el camino hacia una reparación”, pese a que ha recorrido junto a todos los afectados de AMA “un largo camino de espinas, decepciones e incertidumbre”. “Habéis caminado kilómetros y kilómetros reivindicando justicia, proclamando que sois víctimas de una circunstancia injusta”, ha subrayado.

Gómez ha incidido en que, pese a la batalla que AMA ha sostenido contra las administraciones, “este no es un libro triste, sino una historia de dignidad, la narración de la historia de superación de un colectivo”.

En este sentido, ha añadido que “ya no valen iniciativas parlamentarias de apoyo, ni excusas, ni demoras. Solo soluciones definitivas”. “Ojalá que este libro de Antonio sea un epílogo, el final definitivo de esta historia”, ha concluido.

El autor del libro, Antonio Vilela, ha expresado su orgullo “por quienes durante tanto tiempo han trabajado por algo tan bonito como es luchar por algo que te corresponde, por tus legítimos derechos”. El presidente de AMA ha recordado que el primer intento de publicar el libro se produjo en el año 2008. Un texto que quiere reflejar el caminar, las marchas a desde Argoños a Santander que los afectados por los derribos hicieron durante cinco años seguidos. “Lo único que cambiaba quizá fueron las autoridades que nos recibían” -ha resaltado- “pero las palabras siempre venían a ser que éste sea el último año que tengan que venir ustedes porque esto se ha solucionado. “Cuántas veces hemos escuchado esas palabras”, ha expresado.

En este sentido, Vilela se ha dirigido a las autoridades presentes: “echadnos una mano” porque “alguna vez tendremos que llegar a la meta, alguna vez tendremos que conseguir que se haga justicia”. “Se lo debemos a las familias, por lo que han pasado y a la propia comunidad autónoma, a Cantabria” -ha reivindicado- “porque no podemos estar gastando los recursos de los ciudadanos para volver a construir donde hemos derribado. “Algo no estamos haciendo bien como sociedad y colectivo cuando el mensaje es ese”, ha apostillado, “porque las instituciones están para solucionar problemas no para causarlos”.

Al acto, celebrado en la sala polivalente del Parlamento, ha asistido el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa; la vicepresidenta primera del Parlamento, Emilia Aguirre, y representantes de los grupos parlamentarios: Pedro Hernando y María Ángeles Matanzas; Íñigo Fernández, Noelia Cobo y Félix Álvarez. Además de la directora de la Cocina Económica, sor Clara Gallego, y una nutrida representación de miembros de AMA.