El PP reprocha a Educación que miles de docentes interinos ‘no conozcan su destino a una semana del inicio del curso’

Álvaro Aguirre dice que nuevamente se muestra la ‘nefasta gestión’ de los recursos humanos que viene haciendo la Consejería en manos de Marina Lombó y del PRC

Anuncia una interpelación para que la consejera explique en detalle en el Parlamento esta situación de ‘caos e incertidumbre’ para la comunidad educativa

El Partido Popular ha reprochado a la Consejería de Educación que mantenga a miles de docentes ‘pendientes del proceso de adjudicación de las vacantes para interinos y de conocer su centro educativo de destino’, a menos de una semana del inicio del curso escolar, que arranca el próximo jueves.

El diputado regional y portavoz de Educación y Formación Profesional del PP, Álvaro Aguirre, ha recordado que el año pasado las listas en las que se adjudicaban los destinos en base a las vacantes para los maestros de Infantil y Primaria y profesores de Secundaria, Bachillerato y otras enseñanzas se publicaron el 13 de agosto y que este año se anunció que las plazas estarían adjudicadas el día 24 de agosto, “bastante tarde teniendo en cuenta que tienen que comenzar a trabajar el 1 de septiembre”, según ha opinado.

Lo ‘lamentable’, para el diputado del PP, es que esa fecha no solo no se ha cumplido, ya que las listas se publicaron el jueves 25 a última hora de la tarde, sino que además se publicaron ‘mal, incompletas y con errores en la adjudicación’, pues no se indicaba si los trabajadores iban a ocupar una plaza a jornada completa o parcial, lo que obligó a la Consejería a retirarlas y publicarlas de nuevo horas después. “El colmo es que las listas han sido nuevamente retiradas a primera hora de la mañana de hoy, viernes, aludiendo a errores informáticos”, ha criticado Aguirre.

“No sabemos a qué está el departamento de Marina Lombó para que hoy, día 26, cuando tenemos un fin de semana de por medio y el martes 30 festivo en Santander, y por extensión para la Administración regional, los profesionales todavía no sepan dónde van a tener que empezar a trabajar el día 1 a las ocho de la mañana”, ha dicho el parlamentario del PP, advirtiendo de que en esta situación de ‘incertidumbre’ están alrededor de 3.000 docentes, muchos de los cuales presentan necesidades de traslado y vivienda.

Además, Aguirre ha señalado que el cambio en el sistema de publicación de los listados, una por centros y otra por especialidades y orden alfabético en lugar de por puntuación como se venía haciendo, ha hecho el procedimiento de adjudicación de destinos “muy poco transparente”, ya que no queda claro para los profesionales de una misma especialidad o rama qué destinos han obtenido de forma ordenada y en base a qué baremos o criterios de preferencia.

“Nuevamente se muestra la nefasta gestión de los recursos humanos que se viene haciendo en la Consejería de Educación y que tristemente ya comprobamos durante la pandemia, cuando se llegaron a anunciar sustituciones exprés por bajas de docentes a causa del covid-19 con tan solo una hora y media de antelación”, ha sentenciado Aguirre.

“La Consejería de Educación en manos de Marina Lombó y de los regionalistas, de nuevo no está a la altura de las circunstancias y vuelve a generar caos e incertidumbre en un momento como el arranque del curso 22-23, que requiere certezas para los profesionales docentes, para la planificación de los centros por parte de los equipos directivos, así como para los alumnos y sus familias”, ha dicho el diputado, quien ha anunciado que el Grupo Popular ha registrado una interpelación para que cuando arranque el periodo de sesiones la consejera dé explicaciones en detalle en el Parlamento de esta situación ‘incomprensible’.