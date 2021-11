El PSOE atribuye a la intervención de Pablo Zuloaga que salga adelante la duplicación de vías entre Renedo y Guarnizo

Según la secretaria de Organización de los socialistas cántabros, “Zuloaga defiende los intereses de los cántabros y las cántabras y el Gobierno de España que cumple y mira a Cantabria para mejorar nuestras infraestructuras y con ello, la calidad de vida de nuestra ciudadanía”



En cuanto a la reforma sobre el impuesto de la plusvalía, Cobo ha remarcado que “el gobierno de Pedro Sánchez devuelve la certidumbre a los Ayuntamientos, que no tendrán que recortar sus servicios, y a los contribuyentes”

La secretaria de Organización del PSOE de Cantabria y portavoz parlamentaria socialista, Noelia Cobo, ha valorado que el Consejo de Ministros ha licitado este lunes un contrato de 51,3 millones de euros para las obras de duplicación de vía entre Renedo-Guarnizo y otras actuaciones en la línea de Cercanías entre Torrelavega y Renedo.



Unos hechos, ha señalado “que llegan pocos días después del compromiso de la ministra Raquel Sánchez con nuestro secretario general y vicepresidente Pablo Zuloaga para sacar adelante hoy la duplicación de estas vías”.



Reforma de la plusvalía

Por otro lado, Cobo ha valorado “la celeridad y el compromiso” del Gobierno de España con la aprobación también en Consejo de Ministros de un real decreto-ley de reforma de los artículos declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (TC) referentes al denominado Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (o plusvalía municipal).



Según ha explicado establecen 2 formas de calcular el impuesto y la ciudadanía podrá elegir la más beneficiosa. De esta forma se cumple uno de los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional, que el impuesto de plusvalía municipal refleje la realidad del sector inmobiliario. También se adecúa la base imponible del impuesto a la capacidad económica del contribuyente.



Una reforma de la plusvalía, ha indicado que “el PSOE de Cantabria respalda frente a la desidia del PP que desde el año 2017 conocía las discrepancias jurisprudenciales sobre el impuesto y no hizo nada”.

Nada que ver, ha dicho, “con la actuación del PSOE que ha reaccionado en cuestión de semanas a un problema que podía haber dejado mermadas las capacidades económicas de los municipios”.

Por tanto, y según la número dos de los socialistas cántabros, se trata de “una noticia buena y justa para los ayuntamientos de España y Cantabria, para la ciudadanía y para el mercado inmobiliario”. De esta manera, ha dicho, “el gobierno de Pedro Sánchez devuelve la certidumbre a los Ayuntamientos, que no tendrán que recortar sus servicios, y a los contribuyentes, que no pagarán impuestos cuando la compraventa no genere beneficios”.



“Una vez más el gobierno de Pedro Sánchez pasa de las palabras a los hechos para el beneficio de la ciudadanía de nuestro país y de Cantabria”, ha destacado.

Con esta reforma del impuesto sobre la plusvalía, ha precisado, “se piensa en los ayuntamientos con el objetivo de dar «tranquilidad y seguridad jurídica» a los contribuyentes y garantizar la financiación de las entidades locales para que no vean mermados sus recursos para ofrecer servicios de calidad”. “Lo que es evidente es que Gobierno ha dado una respuesta válida y rápida a los consistorios y los ciudadanos”, ha remarcado.

En esta línea, Noelia Cobo, ha asegurado que “el Partido Socialista ha demostrado que está con los ayuntamientos, con los alcaldes y alcaldesas y con los concejales y concejalas de manera incuestionable, dando solución a los problemas que les preocupan”, en tanto que a través de este tributo recaudan, en su conjunto, 2.500 millones euros cada año.

Una recaudación que es “necesaria” para las arcas locales y que, según ha concluido, “parece olvidársele al PP, que habla y promete rebajas de impuestos mientras exigen más dinero al gobierno central”.