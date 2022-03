El sector del Contact Center en huelga ante la negativa de la patronal a negociar un Convenio Sectorial que lleva dos años en ultraactividad

Se han convocado paros de dos horas coincidiendo con el 8M en unas plantillas que mayoritariamente están en situación de teletrabajo

CCOO de Cantabria ha calculado que en la región hay cerca de dos mil personas trabajando en empresas del sector

Cerca de 2.000 personas en Cantabria están llamadas hoy a secundar los paros de dos horas en el sector del Contact Center, convocados por CCOO y otros sindicatos, coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres. Es la respuesta a la negativa de la patronal del sector a avanzar en la negociación del Convenio Sectorial que se encuentra en ultraactividad tras más de dos años de negociación.

Para CCOO, es intolerable que la patronal CEX utilice la excusa de la pandemia del coronavirus y los numerosos cambios normativos para impedir avances en la negociación del nuevo texto normativo y, de ahí, que en el día de hoy se hayan convocado movilizaciones de una plantilla que, mayoritariamente, está teletrabajando desde sus domicilios.

“En estos años de pandemia el 80% de las plantillas del sector ha sido forzada a teletrabajar con sus propios medios personales sin que la patronal haya querido llegar a un acuerdo sobre la compensación de gastos”, ha señalado María Jesús Santamaría, delegada de CCOO en Atento, una de las empresas del sector que emplea en la región a cerca de 600 personas, que ha añadido que “hay una parte de personas también a las que se les ha obligado a cambiar a un contrato de teletrabajo, sin posibilidad de retornar a presencial, por una compensación mínima”.

Esta convocatoria de huelga, que se traduce en paros de dos horas para cada turno (mañana, tarde y noche), tiene como objetivo dar a conocer la situación a la ciudadanía, como personas usuarias y a las empresas principales, como clientes directos.

Los servicios de atención a la clientela de grandes energéticas, bancos, empresas de telecomunicaciones, compañías de seguros, administraciones públicas, transportes, etc. son atendidos por empresas de Contact Center que contratan principalmente a mujeres a bajo coste.

Así, la congelación artificiosa de los salarios ha provocado que las retribuciones de miles de personas se sitúen actualmente por debajo del SMI, representando las mujeres el 75% en el sector.

“Además, una insoportable contratación mayoritaria se realiza con jornadas parciales a las que habría que sumar las personas con necesidades de conciliación por cuidado de menores y familiares, que tienen que recurrir a medidas con otras reducciones en el salario y que afectan en un 90% a las mujeres, alcanzando estas el 80% en los niveles salariales más bajos”, ha añadido Santamaría.

Desde CCOO, se ha destacado que se trata de un sector paradigmático en lo referente a brechas de género pues 75.000 mujeres trabajadoras cobran de media 800 euros, hay una tasa de temporalidad del 40% y una constante falta de corresponsabilidad y profesionalización.

La entrada en vigor de los Reales Decretos 901 y 902/2020 no ha mejorado la situación, pues el incumplimiento de estas normas es generalizado en las empresas del sector. En lo referente a los Registros Retributivos y a las Auditorías Salariales no existe hoy por hoy ninguna empresa perteneciente a la patronal CEX que cumpla con sus obligaciones de informar y consultar a la Representación Legal de las Personas Trabajadoras en los términos que indica la Ley. No existe por tanto una política sectorial de transparencia en las retribuciones, ni posibilidad de actuar frente a las brechas salariales de género salvo la vía de la denuncia o la judicial.

De la misma manera, los Planes de Igualdad en las empresas del sector o no cumplen con los requisitos de la norma, o directamente no se están negociando. Se trata de una situación insólita, que se debe abordar como conjunto a través de un desarrollo en el Convenio Colectivo, cuestión que desde un inicio ha sido rechazada por la patronal.