El viento provoca numerosas incidencias

Cantabria sigue bajo avisos rojo por costeros y amarillos por viento, lluvia y nieve

Se pide no salir a la montaña

(C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha coordinado, entre las 03:00 horas, momento de la reactivación del aviso por viento, y las 07:00 horas del día de hoy, un total de 16 incidencias derivadas de 46 llamadas relativas a las fuertes rachas que azotan la región. Desde que se iniciaron los fenómenos meteorológicos adversos en la mañana de ayer han sido han sido 39 la

incidencias gestionadas y 89 las llamadas atendidas.



Los incidentes se han registrado mayoritariamente en la zona litoral y se corresponden con la caída de árboles y ramas; desperfectos o desplazamiento de mobiliario urbano o señalética, y daños en infraestructuras.



Durante la jornada de hoy, jueves, está activado el aviso rojo por fenómenos costeros adversos que irá disminuyendo su riesgo a naranja y amarillo a lo largo del día, estando vigente también en el litoral el aviso amarillo por viento.



En el interior de la región, Liébana se encuentra en aviso amarillo por lluvia, nieve y viento; el centro y el valle de Villaverde tienen vigente el mismo nivel de riesgo por lluvia y viento, y la Cantabria del Ebro por nieve y viento.

Recomendaciones

Por la previsión de lluvias intensas el 112 recomienda retirar del exterior de las viviendas aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua; revisar canalones y desagües; no estacionar vehículos en cauces secos ni a la orilla de ríos; circular, en la medida de lo posible, por carreteras principales y autopistas, y aumentar la prudencia al volante.



Ante la llegada de mala mar se solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados

habilitados por las autoridades pertinentes.



Se dejará notar también el viento por lo que se aconseja cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en

los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.



Ante la previsión de nieve para los próximos días se hace necesario evitar la utilización del coche si no es imprescindible en las zonas afectadas; solicitar información del estado de las carreteras y la situación meteorológica; en caso de ser imprescindible la utilización del vehículo, revisar neumáticos, anticongelante y frenos, y llevar cadenas, móvil cargado, el depósito lleno y ropa de abrigo. Se insta también a prestar especial atención a las placas de hielo que se puedan formar en la calzada, especialmente al amanecer y al anochecer, y en zonas sombrías.



En el caso de quedarse atrapado en el coche, se recomienda permanecer dentro del vehículo con la calefacción puesta y renovando el aire cada cierto tiempo. Es muy importante evitar quedarse dormido y comprobar que la salida del tubo de escape está libre, para evitar que el humo penetre en el habitáculo.



Del mismo modo, se pide no salir a la montaña. En el caso de que sea indispensable, se insta a mantenerse continuamente informado de la situación meteorológica y de los riesgos de aludes; conocer de los refugios cercanos; llevar el móvil cargado o sistemas de comunicación alternativos; respetar las

indicaciones, señalizaciones y prohibiciones, y extremar las precauciones.



Además, hay que tener especial cuidado con chimeneas y aparatos generadores de calor, manteniéndolos en buen estado, alejándolos de textiles y apagándolos siempre que se vaya a salir de casa o por las noches. Es necesario también adecuar la ropa y el calzado a la temperatura y condiciones del exterior, y prestar una especial atención a niños, ancianos y personas con patologías.



En último término, se insta a la ciudadanía a que ante cualquier incidencia llame lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.