En libertad el investigado por la muerte de un seguidor del Racing de Santander

La jueza de la Plaza n.º 3 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha incoado diligencias por el suceso acaecido el pasado sábado

Santander, 23 de marzo de 2026.-

La jueza de la Plaza n.º 3 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado este mediodía dejar en libertad al hombre que fue detenido por la muerte de un seguidor del Racing de Santander el pasado sábado en la capital cántabra.

El arrestado, que se ha acogido a su derecho a no declarar, se encuentra investigado en la causa abierta por el Tribunal de Instancia de Santander por un delito de homicidio imprudente.

No se han acordado medidas cautelares y el hombre deberá comparecer ante el Tribunal de Instancia siempre que sea llamado.