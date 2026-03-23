UGT denuncia a IKEA por el despido de ocho trabajadores de El Alisal

El sindicato traslada a la Inspección de Trabajo una demanda por “represión sindical” en el centro de la multinacional sueca en Santander

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT ha interpuesto una denuncia a la Inspección de Trabajo por el despido de ocho trabajadores de IKEA en su centro del Parque Comercial de El Alisal de Santander, en vísperas de la votación promovida por la mayoría de la plantilla para revocar a tres delegados sindicales que se celebra hoy lunes 23 de marzo.

UGT traslada su denuncia de los despidos a la Inspección de Trabajo “por represión sindical” y anuncia además acciones legales y movilizaciones en el centro de trabajo de la multinacional sueca en El Alisal “si no se readmite a los despedidos injustamente para evitar que pudieran ejercer su derecho a voto”.

FeSMC de UGT aclara que la propia plantilla (40 personas trabajadoras) aprobó por mayoría la votación de revocación de tres delegados del sindicato Fetico por su oposición a ciertas medidas “que suponen pérdida salarial y de derechos laborales”.

“Los despidos son una clara interferencia deliberada de la empresa para condicionar la votación que pretende destituir a los representantes de la plantilla y convocar otro proceso electoral que renueve la voluntad de los trabajadores y trabajadoras para defender sus derechos y mejorar sus condiciones”, subraya el responsable autonómico de Acción Sindical de UGT, Eliseo Alonso.