«Estamos hasta los cojones de LaLiga y sus formas», afirma el director de ADSLZONE #LaLigaGate
Javier Sanz, CEO de los portales informativos ADSLZONE, REDESZONE y BOLSAZONE, entre otros populares Medios de Comunicación digitales, ha estallado contra LaLiga.
La empresa privada dirigida por Javier Tebas ordena con cada partido el bloqueo masivo e indiscriminado de direcciones IP, que no se han hecho públicas en ningún caso ni se ha proporcionado canal para resarcir a los afectados, y como consecuencia miles de páginas web legítimas no relacionadas en absoluto con la piratería, dejan de funcionar durante horas o días.
Entre los numerosos afectados de estos bloqueos salvajes, ha estado CANTABRIA DIARIO, CANTABRIA RADIO, la RAE, Steam, X (Twitter), el procesador de pagos RedSys, e incluso webs de hospitales y aplicaciones sanitarias.
LALIGA, además, según Sanz «amenaza» con burofaxes a los Medios de Comunicación que publican las noticias de los bloqueos masivos, lo que incrementa el malestar y el cabreo generalizado que están provocando los bloqueos impulsados por Tebas. Esta situación empeora con las «cartas amenazantes» y «notas informativas» que LALIGA envía a los dominios afectados por los bloqueos y a los periódicos que se hacen eco de las nefastas consecuencias de estos bloqueos.
Sanz ha publicado un vídeo con el texto «estamos hasta los cojones de LALIGA y sus formas», lo que deja en evidencia la errónea estrategia de la empresa del fútbol, que estaría ella misma minando su presunto prestigio.
- «Estamos hasta los cojones de LaLiga y sus formas», afirma el director de ADSLZONE #LaLigaGate - 18 de marzo de 2026
- Los Medios que no son «portacoces» de Tebas se hartan: así responde Javier Sanz (ADSLZone) a los «matones macarras» de LALIGA #LaLigaGate - 16 de marzo de 2026
- Vuelven las ‘notas informativas’ de LALIGA a los medios que informan de sus bloqueos masivos a webs legítimas: ahora le toca a REDESZONE #LaLigaGate - 15 de marzo de 2026