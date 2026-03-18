  • 19 de marzo de 2026
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«Estamos hasta los cojones de LaLiga y sus formas», afirma el director de ADSLZONE #LaLigaGate

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Javier Sanz, CEO de los portales informativos ADSLZONE, REDESZONE y BOLSAZONE, entre otros populares Medios de Comunicación digitales, ha estallado contra LaLiga.

La empresa privada dirigida por Javier Tebas ordena con cada partido el bloqueo masivo e indiscriminado de direcciones IP, que no se han hecho públicas en ningún caso ni se ha proporcionado canal para resarcir a los afectados, y como consecuencia miles de páginas web legítimas no relacionadas en absoluto con la piratería, dejan de funcionar durante horas o días.

Entre los numerosos afectados de estos bloqueos salvajes, ha estado CANTABRIA DIARIO, CANTABRIA RADIO, la RAE, Steam, X (Twitter), el procesador de pagos RedSys, e incluso webs de hospitales y aplicaciones sanitarias.

LALIGA, además, según Sanz «amenaza» con burofaxes a los Medios de Comunicación que publican las noticias de los bloqueos masivos, lo que incrementa el malestar y el cabreo generalizado que están provocando los bloqueos impulsados por Tebas. Esta situación empeora con las «cartas amenazantes» y «notas informativas» que LALIGA envía a los dominios afectados por los bloqueos y a los periódicos que se hacen eco de las nefastas consecuencias de estos bloqueos.

Sanz ha publicado un vídeo con el texto «estamos hasta los cojones de LALIGA y sus formas», lo que deja en evidencia la errónea estrategia de la empresa del fútbol, que estaría ella misma minando su presunto prestigio.

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