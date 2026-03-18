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Prisión provisional para el detenido por el homicidio de una mujer en Pedreña

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La jueza de la Plaza n.º 2 del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo le ha tomado hoy declaración

Santander, 18 de marzo de 2026.-

La jueza de la Plaza n.º 2 del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo ha acordado hoy prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por el homicidio de su pareja en Pedreña el pasado sábado.

El hombre, que fue arrestado el domingo, ha prestado hoy declaración ante la jueza de la Plaza n.º 2, que en la fecha en que sucedieron los hechos se encontraba en servicio de guardia.

Las diligencias se incoaron por un delito de homicidio con la agravante de parentesco.

David Laguillo
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Default ThumbnailDetenido por el presunto asesinato de su pareja en Pedreña

David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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