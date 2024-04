«Explosiva», «escándalo» e «impactante»: así valora la prensa internacional la carta de Pedro Sánchez sobre su posible dimisión

Archivo-(C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

-«Explosiva», «sorpresiva» e «impactante»: así valora la prensa internacional la carta de Pedro Sánchez sobre su posible dimisión

La carta a la ciudadanía publicada ayer hacia las 19.09 de la tarde en la cuenta de X (antes Twitter) del Presidente Pedro Sánchez en la que se planteaba dimitir ha supuesto una «bomba» en España, pero también en los países de nuestro entorno, donde los principales y más influyentes periódicos han llevado la noticia en sus portadas.

Pedro Sánchez dio de plazo hasta el lunes 29 de abril para comunicar en rueda de prensa su decisión final, pocas horas después de que un juzgado de Madrid haya abierto diligencias previas contra su esposa Begoña Gómez tras una farragosa denuncia del sindicato Manos Limpias compuesta por titulares de prensa digital.

Sánchez anunciaba así la suspensión durante varios días de su agenda política para “reflexionar” y decidir si “continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor”.

El Presidente denuncia los ataques que él y Begoña Gómez sufren por parte de la derecha en una estrategia «de acoso y derribo que lleva meses perpetrándose», con el objetivo de «intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa”.

“Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena (…) si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este honor”, sentencia la misiva.

Sánchez acusa a la derecha de “esparcir fango” y “no aceptar el veredicto de las urnas” en “una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que no toleran la realidad de España, que no aceptan el veredicto de las urnas”, y recuerda que se han ejercido acciones legales contra las «informaciones espurias» de los digitales en los que Manos Limpias basa su denuncia.

Reacciones en la prensa internacional

Las reacciones en la prensa internacional no se han hecho esperar ante una carta de tal calado político. Así, las ediciones digitales de medios como la BBC, Bloomberg, el Financial Times, France24, Le Monde y The Times, entre otros, han destacado la noticia en su portada.

Político, un medio muy influyente en la esfera política de Bruselas, ha destacado el «impactante anuncio» de Sánchez a través de «una carta explosiva».

El Tiempo, periódico de referencia en Colombia, titula «Escándalo en España» y se pregunta «¿Pedro Sánchez renunciará?».

En Argentina el influyente periódico CLARÍN utiliza los términos «impacto» y «sorpresa» para referirse a la carta de Pedro Sánchez, y también analiza al denunciante contra Begoña Gómez, el sindicato Manos Limpias.

Manos Limpias

Aunque Manos Limpias se presenta como un sindicato de empleados y empleadas de la función pública, lo cierto es que no tiene ninguna actividad sindical en defensa de los trabajadores, porque su función principal es presentar denuncias muy mediáticas que suelen no llegar a nada, aunque generan muchos titulares en la prensa.

El fundador de Manos Limpias, Miguel Bernad, es un integrante del expartido de ultraderecha Frente Nacional y junto a Luis Pineda de AUSBANC ha estado inmerso en diversas causas jurídicas por presunta extorsión a entidades bancarias e instituciones a quienes denunciaban y con quienes luego presuntamente llegaban a acuerdos económicos.