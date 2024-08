La alcaldesa fue recibida por el alcalde, poniendo en valor «la relación histórica y cultural que une a Santander con la capital de Portugal»

Santander será escenario del final de la etapa número 17 de La Vuelta España 2024, que arrancará en Arnuero y recorrerá un total de 141,5 Km, con final en la calle Manuel García Lago

Gema Igual asistió en Lisboa al arranque de La Vuelta España 2024

La ciudad de Santander reafirma su compromiso con el ciclismo y el deporte de élite al convertirse en uno de los puntos clave de La Vuelta España 2024. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, participó el sábado en la inauguración oficial de esta icónica competición, que tuvo lugar en Lisboa.



La regidora asistió al corte de cinta que ha marcado el inicio de la competición acompañada por el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas y por el secretario de Estado y director de la Vuelta, Javier Guillén. Al acto también acudió el alcalde de Arnuero, José Manuel Igual.



La capital cántabra será el escenario de la 17ª etapa de La Vuelta 2024, que se disputará el próximo miércoles 4 de septiembre. La etapa comenzará en el Monumento Juan de Castillo, en Arnuero, a las 14:10 horas, y recorrerá un total de 141,5 kilómetros, incluyendo dos exigentes puertos de montaña: el Alto de la Estrangüada y el Alto del Caracol.



El recorrido finalizará en la ciudad de Santander, donde los ciclistas entrarán por San Román de la Llanilla, para luego atravesar calles emblemáticas como Jesús de Monasterio, Paseo Pereda y la Avenida Reina Victoria, antes de llegar a la meta en la C/ Manuel García Lago, entre las 17:22 y las 17:40 horas, según las previsiones.



La alcaldesa Gema Igual destaca la importancia de este evento para la ciudad, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también como una oportunidad para destacar la riqueza cultural y la belleza natural de Santander.



«La Vuelta no solo es un evento deportivo, es una ventana al mundo que permite a Santander mostrar todo su potencial como destino turístico y cultural», concluyó.



El Ayuntamiento de Santander, en colaboración con la organización de La Vuelta y las autoridades locales, ha dispuesto un completo operativo para asegurar el éxito de este evento.



La zona de meta en la C/ Manuel García Lago contará con áreas designadas para la premiación, zonas VIP, y toda la infraestructura necesaria para la cobertura televisiva del evento.



Además, el Parque de Mesones acogerá el «Parque Vuelta», un espacio interactivo para los aficionados, que abrirá sus puertas el 3 de septiembre. Este espacio contará con expositores de los patrocinadores y diversas actividades dirigidas a los seguidores del ciclismo.



La preparación de esta etapa ha requerido de un esfuerzo coordinado entre el Ayuntamiento, la Policía Local, Bomberos, Protección Civil, así como otros servicios municipales como los Talleres, además del resto las fuerzas y cuerpos de seguridad como la Guardia Civil que acompaña a La Vuelta durante sus 21 etapas.



Además de ello, destaca el trabajo de planificación logística, elaborado por el equipo de Talleres del Ayuntamiento de Santander; hasta los detalles de seguridad y servicios, todo ha sido diseñado para ofrecer a los espectadores y participantes una experiencia única en Santander.

Recepción del alcalde de Lisboa y del embajador de España en Portugal

Durante su estancia en Lisboa la alcaldesa fue recibida por el alcalde de la capital lusa, Carlos Moedas y por el embajador de España en Portugal, Juan Fernández Trigos. Igual ha agradecido la deferencia de ambas autoridades hacia Santander, así como la excelente acogida de la sociedad lisboeta al importante acontecimiento deportivo.



La regidora ha transmitido al alcalde los profundos lazos que unen a Santander con la capital portuguesa: «Lisboa y Santander, aunque separadas por muchos kilómetros de distancia, comparten una identidad común como ciudades costeras que han mirado al Atlántico con esperanza y determinación».



Además, Igual ha destacado la importancia de renovar y reforzar estos lazos históricos en un mundo globalizado, manteniendo siempre la identidad y valores locales.



Gema Igual también ha enfatizado el papel del turismo y la cultura como pilares fundamentales de esta relación bilateral, proponiendo nuevas colaboraciones que promuevan un turismo sostenible y responsable, así como el intercambio cultural entre ambas ciudades.

