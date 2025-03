¿Hasta cuándo seguirán los cambios de hora? El clamor popular pide que se terminen

El BOE recoge el último cambio de hora en octubre del año 2026

El cambio de hora, que hemos vuelto a sufrir entre el sábado 29 de marzo y este domingo 30 de marzo de 2025, es una costumbre que viene de los tiempos de la crisis del petróleo en los años 70, cuando se pensó que era una medida útil para ahorrar energía.

A día de hoy, sin embargo, existen numerosos estudios que confirman que el ahorro energético es mínimo, pero el efecto sobre el bienestar y la salud de las personas es mucho más negativo.

Además de la molestia de tener que cambiar manualmente la hora de todos los aparatos que no tienen conexión a Internet y no la cambian automáticamente – al microondas, por ejemplo, todavía no he acertado a cambiarle la hora – se han estudiado científicamente las nefastas consecuencias sobre los ciclos del sueño y la reducción del rendimiento de las personas.

La propia Comisión Europea reconoció los impactos negativos sobre la salud de las personas y, tras una consulta en la que el 84% de los ciudadanos pidió eliminar el cambio de hora, propuso dejarlo en manos de cada Estado.

En España, el BOE del 15 de marzo de 2022 establece la última fecha de cambio de hora en el 26 de octubre de 2026, así que, salvo nuevas decisiones, esa podría ser la última vez que se cambie la hora en el país.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-4026