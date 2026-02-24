  • 25 de febrero de 2026
  1. Home
  2. Cantabria
  3. Investigado por presunta…

Investigado por presunta receptación de vallas de ganado robadas en Guriezo

.

El presunto autor del hurto era la persona investigada por sustraer un ternero y transportarlo en el maletero de un vehículo

Las vallas han sido localizadas en el término municipal de Castro Urdiales

24 febrero de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a instruir diligencias, en calidad de investigado, a un varón de 65 años y vecino de Castro Urdiales, como presunto autor de un delito de receptación de vallas de cierre de ganado que habían sido sustraídas en Guriezo.

Se han recuperado 13 de las 20 vallas denunciadas como sustraídas, las cuales han sido localizadas en una cuadra y finca anexa en el término municipal de Castro Urdiales. Tras su recuperación, fueron trasladadas al Acuartelamiento de la Guardia Civil de Guriezo, donde se han continuado con las diligencias, quedaron depositadas hasta su recogida por su legítimo propietario.

A principios del pasado mes de enero, la Guardia Civil de Guriezo tuvo conocimiento de la sustracción de una veintena de vallas utilizadas para el cierre de ganado valoradas en unos 2.000 euros.

Las indagaciones permitieron saber que las vallas se habían cargado en un vehículo grúa y que los presuntos autores eran dos varones, resultando ser uno de ellos la persona que días antes había sido interceptada por la Guardia Civil con un ternero en el maletero de un vehículo, y que posteriormente se pudo averiguar que el animal había sido sustraído.

Como ya se había informado, a finales de enero se procedió a instruir diligencias en calidad de investigados a los dos varones como presuntos autores de la sustracción de las vallas, continuándose las indagaciones para averiguar el destino de las mismas.

Esas pesquisas llevaron a los agentes a una finca con cuadra en el término municipal de Castro Urdiales, donde estaban siendo utilizadas 13 de las 20 vallas sustraídas.

Las mismas indagaciones permitieron saber que el presunto autor material del hurto de las vallas y del ternero, se conocía con anterioridad con la persona que actualmente estaba usando estos vallados. De lo actuado se deduce que estas dos personas pudieron haber llegado a un acuerdo para que la persona ahora investigada se quedará con las vallas.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Fallece por causas naturales Pas, una de las hembras de león marino más carismáticas del Parque de la Naturaleza de CabárcenoFallece por causas naturales Pas, una de las hembras de león marino más carismáticas de Cabárceno Camargo pone en marcha el programa "Activa tu salud" para fomentar hábitos saludables en los centros educativosCamargo pone en marcha el programa «Activa tu salud» para fomentar hábitos saludables en los centros educativos

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.