  • 23 de febrero de 2026
Alerta sanitaria por las gominolas «Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak»

Aunque solo un establecimiento de Cantabria figura entre el listado de distribución de las golosinas, la Consejería ya ha verificado que no ha recibido ni tiene a la venta el producto afectado por la alerta sanitaria

Salud Pública recomienda que si las han comprado se abstengan de consumirlas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición pidió la retirada total de las gominolas procedentes de Japón a través de los Países Bajos por riesgo de asfixia

Santander – 23.02.2026

La Dirección General de Salud Pública ha verificado que el único establecimiento de Cantabria que figura en el listado de distribución de las gominolas ‘Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak’, que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha pedido retirar de la venta por riesgo de asfixia, “no ha recibido ni tiene a la venta el producto alertado”.

Aún así, desde la Consejería de Salud se recomienda a las personas que pudieran haber adquirido este producto, procedente de Japón a través de los Países Bajos, con referencia ES2026/087, se abstengan de consumirlas.

De hecho, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recibió la notificación de alerta de las autoridades sanitarias neerlandesas través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), relativa al siguiente producto:

  • Nombre: Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak
  • Nombre de marca: Sanrio
  • Aspecto del producto: bolsa de plástico que contiene sobres individuales.
  • Fecha de consumo preferente: 11-06-2026
  • Peso de unidad: 150 g
  • Temperatura: ambiente

Dicha información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Según la información disponible, la distribución inicial ha tenido lugar en Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana, aunque no se descarta la redistribución a otras comunidades autónomas.

