La Facultad de Medicina de la UC acoge la cuarta edición de un congreso europeo sobre neurocirugía

Juan Martino (UC)

La donación de cadáveres a la UC es ‘fundamental’ para poder organizar este tipo de cirugías previas a la extirpación de tumores en pacientes

La Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria (UC) acoge la cuarta edición de un congreso europeo sobre neurocirugía, en el que participan neurocirujanos a nivel nacional y de hospitales de Portugal, Croacia, Austria e Italia, por lo que se desarrolla íntegramente en inglés.

El congreso, ‘Annual European 3D Advanced Fiber Dissection Course: Acquiring the mental imagery necessary to operate the brain’, se desarrolla entre hoy y el 23 de octubre en la sala de disección anatómica de Medicina, que se transforma con la instalación de un sofisticado aparataje científico-clínico, para que los neurocirujanos participantes profundicen en el conocimiento de las conexiones neuronales dentro del encéfalo y se practique en la resección de tumores cerebrales con la máxima eficiencia y en base al aprendizaje adquirido en el curso.

Como explicó el director del congreso, Juan Martino, médico adjunto del Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y profesor del Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas UC, al ser un curso eminentemente práctico, se pone en valor de manera excepcional la donación de cadáveres a la Facultad de Medicina de la UC.

Martino resaltó “la importancia” de donar estos cadáveres a la Facultad de Medicina, pues “es el medio de que nosotros organicemos este tipo de cirugías, pues hay otros modelos en goma, en plástico, que nunca pueden simular las mismas condiciones que un cerebro real”.

“El curso reproduce todas las condiciones que se pueden encontrar en quirófano, con aspiradores ultrasónicos, microscópicos, etcétera, y una cabeza de un cadáver en la cual los cirujanos pueden realizar una cirugía y extirpar un tumor simulando esas condiciones para poder practicar antes de ir al quirófano y hacerlo en un paciente real”.

Más información sobre este congreso, en la web, con el programa completo.