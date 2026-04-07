La Folía de San Vicente tendrá un Punto Violeta de atención contra la violencia de género

San Vicente de la Barquera, 07/04/2026.- La Folía de San Vicente de la Barquera tendrá los días viernes 17 y sábado 18 de abril un Punto Violeta en horario de 19.30 a 01.30 horas ubicado en el centro de la Villa, gestionado por profesionales de la Asociación Consuelo Berges.

Los objetivos de este Punto Violeta son conseguir un espacio seguro en fiestas para todas las personas, en los casos en los que alguien se sienta incómodo/a o insegura/o, o si alguien ha vivido o presenciado situaciones de acoso o agresión.

Este Punto Violeta se integra en las actuaciones del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.

La villa marinera de San Vicente de la Barquera acogerá el domingo 19 de abril las Procesiones Terrestre y Marítima de La Folía, Fiesta de Interés Turístico Regional que atrae cada año a miles de personas.

La alcaldesa Charo Urquiza ha presidido, acompañada por la concejal de Festejos, Cultura y Deportes Anabel Roiz, la Junta de Seguridad para coordinar todas las acciones necesarias para garantizar el buen desarrollo de las actividades, que atraen al mayor número de personas en el evento más multitudinario del municipio.

A esta Junta, celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, han acudido representantes de la Policía Local, la Guardia Civil, Protección Civil y la Cofradía de Pescadores.

Pulsera azul para controlar el aforo máximo en los barcos

Entre otros temas tratados, se ha consensuado la obligatoriedad de tener una Pulsera Azul para controlar el aforo máximo en los barcos.

Sin esa Pulsera Azul no se podrá acceder al barco, y nadie podrá subir a la embarcación cuando el barco haya llegado a su aforo máximo. Esta limitación de aforo está determinada por el tamaño de cada barco, y para cumplir con las Normas de Seguridad de obligado cumplimiento para cada responsable de barco.

Refuerzos de seguridad a cargo de la USECIC

La USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia) de la Guardia Civil llevará a cabo controles y refuerzos de seguridad, especialmente en el ámbito nocturno para atajar reyertas, y contarán con el apoyo de perros adiestrados.

Seguridad marítima

Cruz Roja colabora con la seguridad de la Procesión Marítima con la incorporación de dos embarcaciones y una moto de agua, y la Guardia Civil también realizará tareas de vigilancia y control en la mar, siempre con el objetivo de que la tradicional fiesta de La Folía se celebre con la mayor seguridad posible.

Cortes de carretera

A partir de las 16.30 horas del domingo 19 de abril se cortarán, a cargo de la Guardia Civil de Tráfico, los accesos al centro de San Vicente de la Barquera, por donde transcurrirá la Procesión Terrestre.

La Folía

La Folía de San Vicente de la Barquera es una tradición histórica que se lleva a cabo cada año después de la Semana Santa y, durante La Folía, los barquereños se visten con trajes tradicionales y cantan canciones religiosas mientras recorren las calles de la ciudad y se realiza una emotiva Procesión Marítima con los barcos de la villa marinera.

La Folía conserva la tradición local y es una excelente oportunidad para disfrutar de la cultura y la historia de San Vicente de la Barquera, atrayendo cada año a miles de personas de todas las edades y de todos los rincones del mundo.