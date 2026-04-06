Detenido en el aeropuerto de Santander por tener en vigor una orden de ingreso en prisión desde Valencia

Efectivos del Destacamento Fiscal y de Fronteras del aeropuerto, identificaron a esta persona durante un control rutinario de equipajes y pasajeros procedentes de un vuelo internacional

Sobre el detenido pesaba una requisitoria judicial en vigor para su inmediata detención e ingreso en prisión

06 de abril de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de un hombre de 26 años sobre el que constaba una orden en vigor de búsqueda, detención e ingreso en prisión de la Audiencia Provincial de Valencia.

A finales del pasado mes de marzo, componentes del Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil en el aeropuerto Seve Ballesteros de Santander, dentro de las misiones que tiene encomendadas para prevenir y perseguir el contrabando, y otros ilícitos de carácter fiscal, en la llegada de viajeros procedentes de un vuelo internacional proveniente de Marruecos, seleccionaron entre otras las pertenencias de un varón que les infundió sospechas, por su actitud ante la presencia de los agentes.

En el transcurso de la inspección, los efectivos de la Guardia Civil realizaron una comprobación exhaustiva de la documentación e identidad de esta persona, que tras unos primeros indicios les llevó a tener sospechas que pudiera estar buscada judicialmente, resultando finalmente, tener en vigor una requisitoria consistente en una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión, procediendo los agentes, en cumplimiento con la orden judicial, a la detención de esta persona.

Estas actuaciones se enmarcan en los cometidos encomendados a la Guardia Civil para garantizar la seguridad integral en puertos y aeropuertos; llevar a cabo las actividades de control fronterizo y aduanero atribuidas por la normativa vigente, prestando especial atención a la lucha contra la delincuencia trasfronteriza, y ejercer sus funciones como resguardo fiscal del Estado.