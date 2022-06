La Fundación Botín abre el plazo para el Taller de Artes Visuales que impartirán Ellen Gallagher y Edgar Cleijne

Del 11 al 21 de julio, Gallagher y Cleijne llevarán a cabo un taller de cianotipos en el que los participantes aprenderán a utilizar este fascinante proceso fotográfico del siglo XIX, con el que compondrán secuencias de películas colaborativas de 16 mm.

Serán 10 días de convivencia y trabajo con artistas internacionales, un tiempo que además servirá para explorar junto a Gallagher y Cleijne la bahía de Santander y el mar cantábrico como historia, como lugar y como material.

La recepción de solicitudes finaliza el próximo 19 de junio de 2022 y serán los propios directores del taller quienes seleccionarán a los 10 participantes, una decisión que se dará a conocer a partir del 27 de junio en la web de la Fundación Botín.

Santander, 6 de junio de 2022.- La artista norteamericana de prestigio internacional Ellen Gallagher dirigirá el próximo Taller de Artes Visuales de la Fundación Botín junto al artista neerlandés Edgar Cleijne.

El pasado 13 de abril, el Centro Botín inauguraba su primera exposición en España, “A law … a blueprint … a scale…”, Comisariada por Bárbara Rodríguez Muñoz, directora de exposiciones y de la colección del Centro Botín, y Benjamin Weil, director del centro de arte moderno Fundação Calouste Gulbenkian, la muestra puede visitarse en la segunda planta del centro de arte de la Fundación Botín en Santander hasta el próximo 11 de septiembre, una muestra que abarca dos décadas de producción artística y propone un diálogo activo con las aguas profundas y los organismos, historias y mitos que las habitan.

El último Taller de Artes Visuales que llevó a cabo la Fundación Botín fue en 2019, justo antes de la pandemia. Desarrollados desde 1994 en Santander, se retoman ahora con este nuevo taller, que tendrá lugar del 11 al 21 de julio y en el que los artistas participantes aprenderán la técnica de la cianotipia, uno de los procesos fotográficos de impresión más antiguos que existen, datado del siglo XIX, para componer secuencias de películas colaborativas de 16 mm.

Un máximo de 10 artistas serán seleccionados por los propios Gallagher y Cleijne para participar en esta experiencia única, un taller que les invitará a sumergirse en la bahía de Santander y explorar el mar cantábrico como historia, como lugar y como material. Serán 10 días de convivencia, íntegramente en inglés, para la que es necesario que los creadores participantes estén abiertos a procesos de trabajo colaborativo. La recepción de solicitudes finalizará el 19 de junio de 2022 (por vía telemática a través de www.fundacionbotin.org y www.centrobotin.org, donde ya pueden consultarse las bases). La selección final que realicen los directores de taller se dará a conocer a partir del 27 de junio de 2022. Los artistas que finalmente participen recibirán una ayuda económica para a sus gastos de mantenimiento, mientras a los no residentes en Cantabria se les facilitará también alojamiento.

Desde 1994, los Talleres de Artes Visuales de la Fundación Botín han congregado en Santander a jóvenes artistas para compartir trabajo y experiencias con creadores de la talla de Carsten Höller, Juan Uslé, Gabriel Orozco, Julião Sarmento, Miroslaw Balka, Antoni Muntadas, Jannis Kounellis, Mona Hatoum, Paul Graham, Tacita Dean, Carlos Garaicoa, Julie Mehretu, Joan Jonas, Cristina Iglesias o Martin Creed.

Sobre Ellen Gallagher

(Providence, Rhode Island, EE. UU, 1965)

Sus fascinantes composiciones, plasmadas en pinturas, dibujos, collages y proyecciones fílmicas en celuloide, funden lo técnico y lo material en una forma sincrética, encarnando un proceso de recuperación y reconstitución a través de la acumulación y borrado de medios. El resultado son superficies palimpsésticas y topográficas, talladas, incrustadas, montadas, impresas, manchadas o grabadas por la artista.

Su trabajo está representado en grandes museos y colecciones internacionales, como MoMA, Nueva York; Albright Knox Art Gallery, Búfalo; The Metropolitan Museum of Art, Nueva York; The Art Institute of Chicago; MCA Chicago; MOCA, Los Ángeles; Philadelphia Museum of Art, Filadelfia; Whitney Museum of Art, Nueva York; y Tate, Londres.

Sobre Edgar Cleijne

Eindhoven, Países Bajos, 1963

En 1990 se graduó en el Conservatorio de Rotterdam. Su práctica fotográfica y fílmica se plasma en la creación de grandes intervenciones en el paisaje urbano, unas obras que el artista entiende como fruto de la negociación entre el individuo y el Estado. Centrado en las elecciones individuales que acaban dando lugar a complejos desarrollos urbanos, Cleijne retrata la lucha por la vida y la representación dentro de sistemas de negación oficial. Fusionando polos opuestos, como son la creación de imagen tradicional y digital, Cleijne explora los efectos del Antropoceno en la intersección de la naturaleza, la cultura y lo colectivo, una posición que refleja entrelazando espacio, imagen y sonido en sus instalaciones fílmicas.