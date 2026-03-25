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La Guardia Civil auxilió a un pesquero en Santoña

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El barco estaba en peligro de colisionar contra las rocas, estaba sin máquina y no podía arrancar

La embarcación fue remolcada hasta la base del pesquero en el Puerto de Santoña

25 de marzo de 2026.- Efectivos del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Cantabria auxilió esta pasada noche a un barco pesquero que, mientras faenaba, se había quedado sin máquina y en peligro de colisionar contra las rocas a la altura del Faro del Caballo de Santoña.

Una patrullera de la Guardia Civil que prestaba servicio nocturno en la zona del puerto de Laredo observó en su radar una señal próxima, si bien, no se veían luces.

Acto seguido siguieron esa señal y cuanto comenzaban a atisbar una embarcación, el único ocupante de la misma comunicó a la patrullera por el canal 16 de comunicación, que se había quedado sin máquina y que no podía arrancar la embarcación.

El pesquero se encontraba en ese momento próximo a las rocas en la zona del Faro del Caballo en Santoña, por lo que para evitar una posible colisión los efectivos de la Guardia Civil le lanzaron un cabo de remolque que fue asegurado por el ocupante de la embarcación.

Este pesquero de artes menores, fue remolcado por la patrullera de la Guardia Civil hasta el puerto de Santoña donde tiene su base para que pudiera proceder a las labores de reparación.

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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