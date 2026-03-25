Dos detenidos por robo con fuerza y atentado contra agentes de la autoridad

La Policía Nacional recuperó diverso material sustraído: dos videoconsolas, seis mandos, 46 videojuegos, un televisor, una película en DVD, una navaja metálica y varios productos alimenticios; además, se intervinieron herramientas empleadas para forzar la persiana del local

25-marzo-2026. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santander a dos varones como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y atentado contra agentes de la autoridad en un establecimiento comercial del centro de la ciudad.

En la madrugada del día 23 de marzo, el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC-091) recibió el aviso de un ciudadano que estaba presenciando un robo en un comercio céntrico de la capital cántabra.

Intervención policial y detención de dos varones

De manera inmediata, una patrulla se desplazó al lugar y localizó a un individuo vestido de oscuro que portaba una bolsa con varios videojuegos y mandos de consola. Al percatarse de la presencia policial, el joven arrojó el material al suelo y emprendió la huida. Durante la persecución, los agentes localizaron a un segundo varón que sostenía un televisor de grandes dimensiones y que intentó obstaculizar la labor policial arrojando el aparato contra ellos.

Ambos individuos se refugiaron en el interior de un edificio, donde uno de ellos fue rápidamente interceptado y detenido tras un forcejeo; mientras que el segundo se atrincheró en una vivienda y amenazó a los agentes con un arma blanca. Finalmente, tras la llegada de refuerzos, los policías lograron acceder al inmueble y reducir al individuo, que opuso una fuerte resistencia. Como resultado de la intervención dos agentes resultaron lesionados.

Posteriormente, los policías efectuaron una requisa en las inmediaciones del edificio, localizando el establecimiento violentado, que presentaba la persiana metálica parcialmente levantada y con evidentes signos de forzamiento. En la intervención policial se recuperó diverso material sustraído: dos videoconsolas, seis mandos, 46 videojuegos, un televisor, una película en DVD, una navaja metálica y varios productos alimenticios; además, se intervinieron herramientas empleadas para el forzamiento de la persiana del local.

Ante las evidencias, los agentes procedieron a la detención de ambos varones como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y atentado a agentes de la autoridad.

Puesta a disposición judicial

Finalizadas las diligencias de investigación en dependencias policiales, los dos varones fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó su ingreso en prisión.

Colaboración ciudadana

La Policía Nacional agradece la colaboración ciudadana, fundamental para una rápida y eficaz respuesta policial, y recuerda la importancia de comunicar de inmediato cualquier hecho sospechoso a través del número de emergencia 091 o utilizando la aplicación AlertCops, garantizando siempre la confidencialidad del informante.