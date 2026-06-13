La Guardia Civil pilla al madrileño que estafó a un cántabro que compró un coche en una web fraudulenta

Los autores suplantaron a un concesionario de ocasión a través de una página web fraudulenta y recrearon todas las fases de una compraventa legítima contrato, fotografías y seguimiento del transporte para ganarse la confianza de la víctima

El Equipo @ de la CiberComandancia identificó plenamente al presunto autor, un vecino de Madrid, que ha sido investigado procesalmente; las diligencias se han puesto a disposición de la Autoridad Judicial de Majadahonda

13 de junio de 2026.- La Guardia Civil ha esclarecido una estafa cometida contra un ciudadano cántabro que perdió 5.000 euros al intentar adquirir un vehículo de segunda mano anunciado en redes sociales. La investigación, desarrollada por la CiberComandancia, ha permitido identificar al presunto responsable de los hechos, un vecino de Madrid que ha sido investigado procesalmente.

Los hechos

La víctima buscaba un vehículo de ocasión cuando dio con un anuncio publicado en una red social que ofrecía un turismo ajustado a sus necesidades. Al pulsar sobre el enlace, fue redirigida a una página web que imitaba con precisión la apariencia de un concesionario especializado en la compraventa de vehículos usados.

Tras un primer contacto en la propia plataforma, los supuestos vendedores trasladaron la conversación al correo electrónico, donde remitieron fotografías del vehículo, detalles sobre su estado y documentación diversa con la que reforzaban la apariencia de legitimidad de la operación.

Acordadas las condiciones, solicitaron los datos personales del interesado para formalizar un contrato de compraventa. Una vez firmado el documento, la víctima realizó varias transferencias bancarias por un importe total de 5.000 euros.

Lejos de cerrar el engaño, los estafadores lo prolongaron con comunicaciones periódicas sobre el supuesto envío del vehículo, llegando a informar de que el coche se encontraba en el puerto de Cádiz a la espera de ser transportado hasta su destino. Cuando el comprador empezó a reclamar información concreta sobre la entrega, los responsables cortaron de forma abrupta toda comunicación y, poco después, la página web dejó de estar operativa.

Modus operandi

La investigación ha determinado que los autores emplearon una técnica basada en la suplantación de identidad comercial, mediante la creación de una página web fraudulenta de aspecto profesional. Para reforzar la credibilidad del engaño, lo acompañaron de documentación contractual, fotografías del vehículo y un contacto constante con la víctima, simulando todas las fases propias de una compraventa legítima.

La confianza del comprador se sostuvo además con falsas actualizaciones sobre el transporte y la localización del vehículo, una estrategia dirigida a retrasar la detección del fraude hasta haber recibido el dinero. Este tipo de estafa aprovecha el interés por adquirir vehículos a precios competitivos y se apoya en páginas web efímeras que desaparecen una vez consumado el engaño.

La investigación

A raíz de la denuncia presentada por la víctima a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED) activó de inmediato el procedimiento de investigación.

Los especialistas del Equipo @ de la CiberComandancia practicaron un análisis exhaustivo de las comunicaciones mantenidas entre la víctima y los supuestos vendedores, así como de la documentación empleada durante la operación fraudulenta. En paralelo, se realizaron gestiones sobre la trazabilidad de las transferencias bancarias y, entre las primeras diligencias, se solicitó el bloqueo de la cuenta receptora de los fondos.

El conjunto de las actuaciones permitió identificar plenamente al presunto responsable de los hechos, un vecino de Madrid.

Resultado de la actuación

Fruto de la investigación, la Guardia Civil ha esclarecido los hechos e investigado procesalmente al presunto autor a través del Puesto Principal de Las Rozas. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente en Majadahonda (Madrid).

Para prevenir este tipo de fraudes, Guardia Civil recomienda:

Usar plataformas certificadas y verificar su autenticidad.

Desconfiar de ofertas excesivamente baratas.

Verificar la autenticidad de los anuncios y las fotos.

Evitar pagos fuera de los canales oficiales.

Guardar los justificantes de pago y los mensajes.

CiberComandancia de la Guardia Civil:

La Guardia Civil continúa reforzando sus capacidades de atención al ciudadano en el ámbito digital mediante la consolidación de servicios telemáticos que permiten agilizar la comunicación y denuncia de determinados hechos delictivos.

A través de la Sede Electrónica y de la reciente creación de la CiberComandancia, se facilita a los ciudadanos un canal seguro, accesible y operativo las 24 horas del día para la presentación de solicitudes de denuncias relacionadas con:

– Estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos.

– Daños.

– Hurtos.

– Sustracción de vehículos o en su interior.

– Pérdida o localización de documentación.