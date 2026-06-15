  • 16 de junio de 2026
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Se retoma la búsqueda de un senderista desaparecido en Ramales de la Victoria

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El varón de 52 años hacía la ruta de El Mazo, donde se le buscó en la noche de ayer con resultado negativo

A primera hora de esta mañana se retoma el operativo de búsqueda de un senderista de 52 años desaparecido en la jornada de ayer en la ruta de El Mazo en Ramales de la Victoria.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recibió aviso de la desaparición del afectado ayer sobre las 20.00 horas. Hasta el lugar se movilizaron equipos por tierra, que iniciaron su búsqueda con resultado negativo.

Hoy se retoman las labores de rastreo por tierra y aire. Se han confirmado ya medios del equipo de rescate del Gobierno, que aporta técnicos en zona y el helicóptero, el equipo de drones, también del Ejecutivo, servicio de Montes, las agrupaciones de Protecciones de Protección Civil de Ramales de la Victoria y Santander, esta última con perros, Cruz Roja y Guardia Civil.

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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