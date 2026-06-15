Se retoma la búsqueda de un senderista desaparecido en Ramales de la Victoria
El varón de 52 años hacía la ruta de El Mazo, donde se le buscó en la noche de ayer con resultado negativo
A primera hora de esta mañana se retoma el operativo de búsqueda de un senderista de 52 años desaparecido en la jornada de ayer en la ruta de El Mazo en Ramales de la Victoria.
El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recibió aviso de la desaparición del afectado ayer sobre las 20.00 horas. Hasta el lugar se movilizaron equipos por tierra, que iniciaron su búsqueda con resultado negativo.
Hoy se retoman las labores de rastreo por tierra y aire. Se han confirmado ya medios del equipo de rescate del Gobierno, que aporta técnicos en zona y el helicóptero, el equipo de drones, también del Ejecutivo, servicio de Montes, las agrupaciones de Protecciones de Protección Civil de Ramales de la Victoria y Santander, esta última con perros, Cruz Roja y Guardia Civil.
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