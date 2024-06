‘La Noche es Joven’ ofrece este fin de semana múltiples actividades al aire libre

Síguenos en GOOGLE NEWS

Mañana viernes habrá ruta de ecoturismo en barco, travesía en lancha, coasteering, bautismo de mar y safari mareal nocturno

El sábado, los jóvenes podrán disfrutar de la propuesta ‘Mar de jóvenes’ que consiste en un paseo en barco por la bahía al anochecer e incluye dos actuaciones de ‘Bizuka Percusión’ y el humor de ‘PANconPAN’

La concejala de Juventud Noemí Méndez



‘La Noche es Joven’ continúa este fin de semana con múltiples y atractivas actividades al aire libre para los jóvenes de la ciudad.



Para mañana viernes, Espacio Joven ha preparado ruta de ecoturismo en barco, travesía en lancha, coasteering, bautismo de mar (vela) y safari mareal nocturno.



Las plazas para las actividades de mañana están completas de forma que las personas interesadas pueden apuntarse a la lista de espera, enviando un email con sus datos personales a [email protected]<mailto:[email protected]>



Por su parte, el sábado los jóvenes podrán disfrutar de la propuesta ‘Mar de jóvenes’ con dos pases a las 21.00 y 22.30 horas. Para asistir a esta actividad gratuita no es necesaria la inscripción previa.



Tal y como ha detallado la concejala de Juventud, Noemí Méndez, la actividad consiste en un paseo en barco por la bahía al anochecer, saliendo de la estación de Los Reginas. Durante el trayecto, además de las preciosas vistas, los jóvenes podrán disfrutar de las actuaciones de ‘Bizuka Percusión’ y el humor de ‘PANconPAN’.



‘Bizuka Percusión’ es un innovador equipo musical, dinámico y contemporáneo de Cantabria, que cuenta con un colorido y potente show de ritmos y bailes, que fusiona lo urbano, con las artes escénicas que hará que no pares de moverte.



‘PANconPAN’ es un proyecto artístico y audiovisual creado por Pablo Bellota, Pablo Turanzas, Fran Barrio y Ramón Mira para fomentar la innovación cultural y buscar propuestas novedosas e inéditas en nuestra ciudad.



Méndez también ha informado que ya se han abierto las inscripciones para las actividades que se celebrarán el viernes 14: snorkel, surf, S.U.P. (Stand up paddle) y paintball, así como para la Noche de Cine Premium ‘Del revés 2’ y la observación astronómica en el parque de las Llamas, ambas previstas para el sábado 15.



Las actividades de snorkel, la ruta de ecoturismo en barco y el safari mareal nocturno son actividades financiadas con el Plan de Sostenibilidad Turística de Santander Norte Litoral-Costa Quebrada, con fondos europeos Next Generation y PRTR.



Esta amplia oferta para las noches del fin de semana, se complementa con el ciclo de actividades intersemanales que ofrece Espacio Joven, lo que sigue situando a Santander a la vanguardia de las políticas juveniles de Cantabria.



Toda la programación se puede consultar en la web www.juventudsantander.es<http://www.juventudsantander.es>, y para las inscripciones, los jóvenes pueden dirigirse también al Espacio Joven (942 203 037 o 942 203 029), de lunes a jueves en horario de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, a través de la web y vía e-mail [email protected]<mailto:[email protected]>