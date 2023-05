La plantilla de Digitex sigue sus movilizaciones tras recibir las cartas de traslado

El sector del telemarketing es un nido de precariedad y abusos laborales

La plantilla de Digitex continúa su calendario de movilizaciones tras recibir las cartas del traslado que será efectivo el 24 de junio. Las trabajadoras se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno coincidiendo con el paro al que estaban llamadas las 159 personas que trabajan en la planta de Maliaño.



La plantilla de Digitex de la planta de Maliaño se ha movilizado de nuevo contra el traslado de la actividad a centros de Barcelona y Jaén que ha iniciado la empresa, que pertenece al grupo Konecta. En esta ocasión, se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria coincidiendo con el paro de 9.00 a 11.30 horas al que estaban llamadas las 159 trabajadoras de Digitex en Cantabria.



Marta Careaga, secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO en Cantabria y delegada del Comité de Empresa de Digitex, ha anunciado que “ya han llegado todas las cartas de forma individual a las trabajadoras y el traslado será efectivo el 24 de junio”.



“El tema ya está en los juzgados, hemos demandado esta medida porque es desproporcionada y muy injusta”, ha advertido Careaga, para quien “finalmente, se trata de despidos, porque nadie se va a ir ganando 850 euros al mes de media, no pueden cambiar su vida para no poder sobrevivir”.



Respecto a la última reunión entre el Comité y Digitex, que se ha celebrado este viernes tras una convocatoria de la empresa fuera del periodo de consultas, Careaga ha subrayado que “no entendemos muy bien por qué nos convocaron, si nada más sentarnos en la mesa de la reunión, que duró quince

minutos, la empresa puso una oferta sobre la mesa totalmente cerrada y sujeta al acuerdo de todas las partes –si no, no sería válida-, sin ninguna intención de negociar, en lo que creo que es una tomadura de pelo”.



La oferta en cuestión, rechazada por el Comité, recogía una indemnización a la plantilla de 26 días por año trabajado para quienes rescindan su contrato, una medida que “no es lo que quiere la gente, que quieren trabajar o teletrabajar, una posibilidad que existe y ya se ha ensayado muy bien en el sector”, ha insistido Careaga.



En cuanto a próximas reuniones, la secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO en Cantabria ha concluido que “no sabemos qué va a pasar porque la empresa ya nos ha convocado fuera del periodo de consultas, no hay fecha para una próxima reunión y no sabemos si la habrá”.



La plantilla continuará con su calendario de movilizaciones este viernes, 26 de mayo, con otro paro y concentración, de 17.00 a 19.30 y de 17.45 a 18.45 horas, respectivamente.