La Policía Nacional detiene a un individuo por el robo con fuerza en un domicilio

Una vez que los agentes comprobaron que no se encontraba nadie en el interior de la misma, accedió la víctima a la vivienda, la cual manifestó que le habían robado varias herramientas manuales y eléctricas de su propiedad, las cuales estaban valoradas en unos 373 €. Igualmente se encontró en la vivienda una chaqueta y dos bolsas que no eran de la propiedad de nadie de la familia de la víctima.

You may also like