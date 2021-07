Las condiciones ‘leoninas’ dejan fuera de las ayudas a miles de autónomos y empresas, denuncia el PP

El diputado ha exigido al Gobierno que modifique la norma o que se dicte una nueva con el fin de ampliar un listado que es ‘injusto’ y que no hace más que ‘crear desigualdades’. “Es su responsabilidad conseguir que ninguna empresa se quede atrás porque alguien en Madrid consideró que su sector no había sufrido las consecuencias de la pandemia”, ha remarcado.

“Si estas cantidades llegan tarde, no se conseguirá en muchos casos el efecto perseguido de ayudar a todas estas empresas, pero resulta más injustificable aún que el gobierno que preside Miguel Ángel Revilla haya optado por no modificar ni una coma del decreto de Sánchez, continuando con ese seguidismo al que nos tiene acostumbrados”, ha criticado

“¿Quién ha redactado este sinsentido? ¿Por qué no permiten presentarse a cualquier empresa que pueda demostrar que ha sufrido una importante disminución de ingresos como consecuencia de la pandemia?¡No tiene justificación que se incluyan unas empresas sí y otras no, alejándose del principio de ayudar a aquellos que peor lo están pasando!”, ha destacado.

Por otra parte, ha señalado que no se consideran beneficiarios a aquellos empresarios o profesionales, entidades y grupos consolidados que hayan declarado un resultado neto negativo por las actividades económicas del ejercicio del 2019. “Es decir, no podrán optar aquellas empresas que hayan dado pérdidas en el ejercicio anterior al inicio de la pandemia”.