El Colegio de Médicos de Cantabria advierte de que los servicios de Atención Primaria están ‘saturados’ y los médicos ‘agotados’

Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Cantabria (SEMERGEN), Alfonso Valcarcel, médico de familia en el Centro de Salud de El Alisal de Santander, recuerda que su colectivo ha difundido que “la vacuna no es un chaleco antibalas” y que hay que seguir usando mascarilla en los exteriores, además de guardar la distancia de seguridad y lavarse las manos muy a menudo, y también destaca que “ya se sabe que no hay médicos pero la solución pasa por crear contratos adecuados y atractivos a los residentes”, además de dejar patente, al igual que sus compañeras, que “estamos muy cansados y con protocolos constantes por lo que pedimos una unificación de las nuevas instrucciones, claridad y rapidez en la información, y un mayor esfuerzo por parte de las autoridades para incentivar a los profesionales”.

