Los datos de la EPA dan un respiro a Cantabria

Cantabria registró 1.600 desempleados menos que el trimestre anterior

Laura Lombilla (CCOO): “La reforma laboral está detrás del avance pero no podemos dormirnos en los laureles y hay que seguir trabajando”

En la imagen de archivo una manifestación del 1 de mayo en Santander – (C) Foto: DAVID LAGUILLO/CANTABRIA DIARIO

Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) ha valorado positivamente los datos extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA) referentes al tercer trimestre de 2023 por estar en las mejores cifras desde que hay registro (2002).

Así, el número de personas asalariadas asciende a 219.900, 6.900 más que el año anterior y 5.300 más que el trimestre anterior. Además, también ha descendido el número de personas desempleadas, hasta alcanzar los 21.000 (3.000 personas menos que en 2022 y 1.600 menos que el trimestre anterior) mientras que el número de personas ocupadas ha aumentado en 5.500 con respecto al año anterior y en 4.300 respecto al anterior trimestre, llegando a 260.100.

Laura Lombilla, secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria, ha advertido que, “pese al avance que arrojan los datos de la EPA, que no podemos negar que son buenos, no podemos obviar que se trata de un trimestre que tradicionalmente es benévolo para el empleo, pues coincide con la campaña estival y con la creación de empleo que, por el contrario, no suele ser ni estable ni de calidad sino que tiene un carácter coyuntural”.

Por ello, Lombilla ha subrayado que “estamos avanzando, y la reforma laboral tiene mucho que ver con ello, pero no podemos dormirnos en los laureles porque todavía queda mucho camino por recorrer, muchas cuestiones que abordar y mucho por hacer para acabar y poner fin a las brechas estructurales que tiene nuestro mercado de trabajo”.

Así, el sindicato se ha referido, por ejemplo, a las diferencias que se observan entre hombres y mujeres. En este trimestre, los datos de la EPA apuntan a que hay mil mujeres activas menos que el trimestre anterior mientras que hay un crecimiento de 3.800 hombres; en cuanto a personas ocupadas los hombres crecen en 3.900 y las mujeres en 900 y en lo relativo a las personas desempleadas mientras que las mujeres disminuyen en 1.900, los hombres aumentan en 300.

Además, CCOO ha alertado de otro dato preocupante, el de las personas paradas durante más de dos años. A pesar de que el número de desempleadas está descendiendo con respecto tanto al año como al trimestre anterior, “vemos con preocupación cómo se está incrementando el número de personas que ya lleva mucho tiempo fuera de la rueda del empleo. La EPA refleja que hay 2.200 personas más paradas durante más de dos años con respecto al trimestre anterior y 200 más si se compara con el mismo periodo de 2022”, ha apuntado Lombilla, que ha reclamado “una especial atención a estas personas para que encuentren un trabajo y regresen al mercado laboral”.

En cuanto a la contratación, el sindicato ha destacado que la indefinida sigue al alza al contabilizarse 10.000 contratos indefinidos más que en el mismo periodo del año anterior en detrimento de la contratación temporal, que cae en 3.000 contratos, mientras que las jornadas a tiempo completo siguen aumentando, 4.200 más frente a las 1.500 más que se han consignado a tiempo parcial.

“Mes a mes y trimestre a trimestre vemos las bondades que ha traído la reforma laboral y observamos cómo, a pesar de que hay que seguir mejorando, se va afianzando la contratación indefinida y los contratos de trabajo a tiempo completo”, ha afirmado la secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria.

Para Lombilla, “es de vital importancia que los presupuestos de Cantabria para 2024 recojan partidas que contribuyan a seguir avanzando para conseguir un mercado de trabajo estable, de calidad y sin aristas”.

Por su parte, UGT destaca que la creación de empleo se ha centrado en los hombres, menores de 25 años y en los sectores de industria y construcción.

El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, valoró hoy el aumento del empleo y la reducción del paro en la región en el tercer trimestre de este año, tras destacar que «la creación de empleo este verano ha sido de calidad con contratos indefinidos y jornadas completas y se ha basado en hombres y en menores de 25 años».

«La actual reforma laboral sigue aumentando la calidad y la cantidad del empleo porque el aumento de 4.300 personas ocupadas en el trimestre veraniego se basa en 5.500 más con contrato indefinido y 6.000 jornadas completas más», agregó Carmona, tras recordar que «en Cantabria seguimos en los mayores niveles de empleo y en los menores de paro desde 2008».

El sindicalista puntualizó que «más de un 85% del aumento de personas ocupadas en Cantabria este verano correspondió a los menores de 25 años (+3.700 ocupados) y la población activa en esta edad repuntó más de un 25%, aunque el objetivo es que este empleo se consolide y no se pierda tras pasar el verano».

El secretario general de UGT en Cantabria añadió que «el funcionamiento del mercado laboral ha sido atípico porque el aumento del empleo y la reducción del paro se ha basado en los sectores de la industria y de la construcción, no en los servicios como e suele ser habitual en el verano».

«Esto ha provocado un crecimiento del empleo descompensado por sexos, ya que un 80% del aumento de ocupados son hombres de estos sectores masculinizados, aunque sorprendentemente las cifras del INE también indiquen que el paro masculino se ha incrementado ligeramente», precisó Carmona.

El sindicalista destacó también que «aunque las cifras de desempleo se reducen en general por una disminución de 1.900 mujeres, el paro de larga duración aumentó en ambos sexos en el trimestre veraniego».

Carmona subrayó que «una vez más, Cantabria registra la menor tasa de paro de España con cuatro puntos menos que la media nacional pero también tenemos la tercera tasa de actividad más baja del país con también casi otros cuatro puntos menos que la española».

El Gobierno de Cantabria ha valorado positivamente los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, que sitúan a la Comunidad Autónoma como la segunda con menor tasa de paro de todo el país (7,48%), tan solo por detrás de Baleares. Concretamente, la Comunidad Autónoma cuenta en estos momentos con un total de 21.047 personas en situación de desempleo, lo que supone el mejor dato desde el año 2008.

Sin embargo, el Ejecutivo regional ha incidido en la necesidad de adoptar medidas para mejorar la ocupación, que en la región creció menos que en el conjunto de España en el último año (2,2% frente a 3,5%), lo que significa que Cantabria sigue creando menos empleo que la media nacional.

En líneas generales, el consejero de Empleo, Eduardo Arasti, ha calificado como “buenos” los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, que arrojan una bajada interanual del desempleo de un 12,2% (2.931 personas), frente al 4,2% nacional, y de un 6,97% (1.600 personas) en relación al trimestre anterior, mientras que el paro aumentó de media en España un 3,36%.