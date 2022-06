Los sindicatos del metal tachan de «lamentable y cargada de tensión» la reunión gestionada por el gobierno de Cantabria

La huelga general en el metal de Cantabria prosigue tras otra reunión más, sin avenencia, que tuvo lugar ayer domingo en el ORECLA

UGT-FICA, CCOO y USO rechazaron una propuesta que ‘no mejora subidas salariales y sólo unas décimas la revisión salarial ofertada por la patronal‘

La huelga general en el sector siderometalúrgico de Cantabria sigue adelante tras rechazarse ayer una propuesta de los mediadores del Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) por las dos partes negociadoras, tanto los sindicatos como la patronal.

La reunión, a propuesta del gobierno de Cantabria, comenzó a las 17.00 horas y se extendió hasta las 22.00. Según los sindicatos fue una reunión «lamentable y cargada de tensión».

Las federaciones de industria de UGT-FICA, CCOO y USO rechazaron inicialmente una propuesta “muy similar a la última de la patronal” que implicaba un incremento salarial del 3,3% en 2021 y una paga de atrasos de 250 euros, un 4% en 2022 con una cláusula de revisión salarial del 60% sobre el IPC real, un 3% en 2023 con cláusula de revisión al 70% y un 2,7% en 2024 también con una revisión del 70% sobre el diferencial con el IPC.

La propuesta del ORECLA añadía que en 2022 las diferencias que se hayan generado desde 1 de enero hasta la firma del convenio generará una paga de atrasos y planteaba una revisión salarial al final de la vigencia del convenio tras conocerse los IPC de todos los años por si surgían diferencias con las diferentes subidas aplicadas, lo que implicaría que esa diferencia se sumaría a las tablas del siguiente convenio.

“Es una propuesta que en realidad simplemente incrementa una décimas el porcentaje de la cláusula de revisión salarial sobre el IPC sin aumentarse los incrementos planteados por Pymetal para cada año”, critican CCOO, UGT-FICA y USO, que esperaron tres horas a que se les presentase “más de lo mismo, una propuesta muy próxima a la oferta de la patronal y muy lejana a todo por lo que están luchando desde hace 18 días miles de trabajadores y trabajadoras en una huelga general ejemplar”.

“Es simple y llanamente inaceptable porque es mantener lo que plantea Pymetal con sólo algunos matices”, agregan las federaciones de industria de CCOO, UGT-FICA y USO, que instan a “continuar con la lucha hasta que impere una mínima cordura en la patronal”.

Acta y vuelta a la negociación

Las federaciones de industria de UGT-FICA, CCOO y USO aclaran que tras el rechazo de ambas partes negociadoras a esta propuesta inicial, ‘el propio organismo mediador ha solicitado romper el acta inicial de desavenencia y proseguir con la negociación con una nueva de Pymetal con sus propias modificaciones en relación a la del ORECLA y que los sindicatos han hecho lo propio con el mismo resultado de desacuerdo’.

“Es un ejercicio de responsabilidad agotar todas las vías de negociación y hacer un esfuerzo por llegar a un acuerdo pero no al alto precio que quiere imponer Pymetal”, destacan los tres sindicatos que critican que “para este viaje no hacían falta tantas alforjas” y que “el Gobierno de Cantabria haya propiciado una reunión lamentable y cargada de tensión por motivos que en algún momento tendrá que explicar porque, tal y como se ha desarrollado, no era para que ambas partes llegaran a un acuerdo”.

“No se puede negociar con quien no quiere negociar nada, con quien se dedica a perder el tiempo en la negociación y a dar un paso adelante para acto seguido dar varios en sentido contrario o con quien no ha movido sus planteamientos iniciales hasta 10 días después de iniciarse la huelga general”, precisan las federaciones de industria de UGT-FICA, CCOO y USO, tras recalcar que “por nuestra parte se ha hecho el máximo esfuerzo hasta presentar una propuesta que ya no se puede rebajar más”.