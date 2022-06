Los sindicatos mantienen la huelga general indefinida en el metal tras concluir sin avenencia una nueva mediación en el ORECLA

UGT-FICA, CCOO y USO critican que la patronal Pymetal no varíe ni una coma sus propuestas pese al éxito del paro y de la manifestación de ayer

3 de junio de 2022

Las federaciones de industria UGT-FICA, CCOO y USO mantienen la convocatoria de la huelga general indefinida en el sector siderometalúrgico de Cantabria, tras concluir sin avenencia hoy una nueva mediación en el ORECLA (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales).

Según precisan los tres sindicatos, la patronal Pymetal «no varía ni una coma sus propuestas inaceptables para el nuevo convenio colectivo, por lo que la huelga general indefinida, que en sus dos primeros días ha tenido un seguimiento de un 90 y un 95%, se mantiene».

CCOO, UGT-FICA y USO agregan que «es increíble que Pymetal no modifique ni un ápice sus planteamientos después del incuestionable éxito de la huelga general y de la multitudinaria manifestación de ayer en Santander, lo que reafirma que la patronal no puede o no quiere ver la realidad del sector».

«Los trabajadores y trabajadoras del sector ya han mostrado con claridad que no están dispuestos a perder poder adquisitivo o que se les arrebate derechos consolidados en el convenio colectivo, por lo que la lucha y las movilizaciones proseguirán hasta cuando sea necesario y Pymetal lo debería de tener muy en cuenta», precisan los tres sindicatos».



Tras la reunión celebrada hoy en el ORECLA, no se ha fijado fecha para una siguiente mediación hasta que no haya una propuesta concretas, precisan las federaciones de industria de los tres sindicatos representativos en la comisión negociadora del convenio colectivo del sector siderometalúrgico de Cantabria, que afecta a más de 20.000 personas.