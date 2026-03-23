Lunes por la mañana y miles de webs legítimas sin funcionar: Tebas arrasa con todo #LaLigaGate

Lunes por la mañana y no hay fútbol. Sin embargo, miles de webs legítimas como CANTABRIA RADIO siguen bloqueadas por Movistar, a través de una «torticera» sentencia que permite a la empresa privada LALIGA bloquear direcciones IP generando un caos masivo e indiscriminado de páginas bloqueadas en España.

La prueba de Traceroute muestra que CANTABRIA RADIO está inaccesible desde las conexiones de Movistar.

Un puñado de tíos sudorosos en calzoncillos corriendo detrás de una pelota tienen prioridad total en España, por encima de Medios de Comunicación como CANTABRIA RADIO, la RAE, X (antes Twitter), Steam, MadridSalud y miles de servicios y negocios legítimos más.

En virtud de una «torticera» y cuestionada sentencia, que se obtuvo con el pintoresco método de Telefónica denunciando a Telefónica, la empresa privada del fútbol bloquea direcciones IP, que nunca comunica ni existe transparencia ni «tutela judicial» alguna para ejecutar sus bloqueos masivos.

Incluso, los bloqueos van más allá de los partidos de la empresa privada LALIGA, porque este lunes 23 de marzo a las 11.00 de la mañana no hay fútbol y los bloqueos masivos e indiscriminados de webs legítimas continúan, arrasando con los derechos fundamentales de miles de empresarios y ciudadanos.

¿Hasta cuándo habrá que aguantar este atropello? Además de ejecutar los bloqueos, LALIGA envía cartas a Medios de Comunicación y empresarios legítimos. El asunto fue escalado por varios afectados a la instancia del Tribunal Constitucional por afectar a derechos fundamentales, e incluso se han presentado quejas ante organismos de Salud por los recursos sanitarios también afectados por los bloqueos.