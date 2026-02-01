  • 1 de febrero de 2026
«MELANIA» se estrella en la taquilla

El millonario lanzamiento del documental de la mujer de Donald Trump vende apenas un puñado de entradas en Madrid, México y Londres

Anuncio del documental «MELANIA», acompañado por una millonaria campaña de publicidad que no ha evitado que las salas de cine estén vacías

El documental «MELANIA» protagonizado por la esposa de Donald Trump, se ha estrellado en la taquilla. Salas vacías en media Europa así lo atestiguan.

Tan solo medios en la órbita económica de Amazon, como The New York Times, han alabado la polémica obra audiovisual «MELANIA», un documental en el que se han invertido un total de 75 millones de dólares, la mayoría para promoción. Esa millonaria campaña, sin embargo, no ha conseguido evitar el estrepitoso fracaso en taquilla.

Salas vacías, o con una o dos entradas vendidas en Madrid, México y Londres, corroboran el fracaso del estreno impulsado por Amazon MGM Studios. Así lo narran medios de comunicación como EL PAÍS y THE GUARDIAN, que describen salas vacías en Londres y México.

En México, además, algunos carteles de promoción de «MELANIA» han aparecido vandalizados con lemas como «Trump asesino», en referencia a los polémicos asesinatos recientes cometidos por agentes del ICE https://elpais.com/mexico/2026-01-31/salas-vacias-y-pancartas-grafiteadas-el-desaire-del-publico-mexicano-al-documental-de-melania-trump.html

En Reino Unido, la venta de entradas ha sido muy floja, en algunos casos con solo una entrada vendida, o salas completamente vacías para todas las funciones https://www.theguardian.com/us-news/2026/jan/26/melania-trump-documentary-uk-cinemas-vue-soft-sales

