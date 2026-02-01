  • 1 de febrero de 2026
  1. Home
  2. Cine, series y televisión
  3. Fallece Fernando Esteso,…

Fallece Fernando Esteso, mito del cine del destape

.

Esteso protagonizó, junto a Andrés Pajares, muchos de los grandes éxitos del cine español como «Los bingueros»

Fernando Esteso en una portada de sus grabaciones discográficas, incluyendo su éxito "La Ramona", entre otros
Fernando Esteso en una portada de sus grabaciones discográficas, incluyendo su éxito «La Ramona», entre otros

El actor y humorista Fernando Esteso ha fallecido a los 80 años de edad. Esteso, mito del cine del destape, protagonizó junto a Andrés Pajares y bajo la batuta del director Mariano Ozores, muchos de los mayores éxitos del cine español como «Los bingueros», «Yo hice a Roque III»; «Los chulos»; «La Lola nos lleva al huerto», y otras películas.

Esteso ha fallecido en el Hospital Universitario de La Fe de Valencia, donde llevaba ingresado dos días a causa de problemas respiratorios. El actor hizo del humor popular junto a Pajares su seña de identidad, marcando a varias generaciones de españoles incluso después de que ese estilo de humor, con muchos toques de desnudos femeninos, hubiera ya pasado de moda.

Esteso nació el 14 de enero de 1945 en Zaragoza, y desde muy pronta edad hizo sus primeros pinitos en el teatro, en el contexto de su familia de artistas.

De la mano del director Mariano Ozores y con su pareja artística Andrés Pajares, firmaron los mayores éxitos del cine del destape español, con títulos como Los bingueros (1979), Yo hice a Roque III (1980), Los liantes (1981) o Los chulos (1981).

Con un humor pícaro, ligero y con toques de erotismo y sátira social directa, Esteso y Pajares se convirtieron en auténticos fenómenos entre el público y en símbolo del humor popular de la Transición.

Portada de «Los bingueros», el mayor éxito del dúo Pajares-Esteso
David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Anuncio del documental "MELANIA", acompañado por una millonaria campaña de publicidad que no ha evitado que las salas de cine estén vacías«MELANIA» se estrella en la taquilla
Tags:

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.