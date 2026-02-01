Fallece Fernando Esteso, mito del cine del destape

Esteso protagonizó, junto a Andrés Pajares, muchos de los grandes éxitos del cine español como «Los bingueros»

Fernando Esteso en una portada de sus grabaciones discográficas, incluyendo su éxito «La Ramona», entre otros

El actor y humorista Fernando Esteso ha fallecido a los 80 años de edad. Esteso, mito del cine del destape, protagonizó junto a Andrés Pajares y bajo la batuta del director Mariano Ozores, muchos de los mayores éxitos del cine español como «Los bingueros», «Yo hice a Roque III»; «Los chulos»; «La Lola nos lleva al huerto», y otras películas.

Esteso ha fallecido en el Hospital Universitario de La Fe de Valencia, donde llevaba ingresado dos días a causa de problemas respiratorios. El actor hizo del humor popular junto a Pajares su seña de identidad, marcando a varias generaciones de españoles incluso después de que ese estilo de humor, con muchos toques de desnudos femeninos, hubiera ya pasado de moda.

Esteso nació el 14 de enero de 1945 en Zaragoza, y desde muy pronta edad hizo sus primeros pinitos en el teatro, en el contexto de su familia de artistas.

De la mano del director Mariano Ozores y con su pareja artística Andrés Pajares, firmaron los mayores éxitos del cine del destape español, con títulos como Los bingueros (1979), Yo hice a Roque III (1980), Los liantes (1981) o Los chulos (1981).

Con un humor pícaro, ligero y con toques de erotismo y sátira social directa, Esteso y Pajares se convirtieron en auténticos fenómenos entre el público y en símbolo del humor popular de la Transición.

Portada de «Los bingueros», el mayor éxito del dúo Pajares-Esteso