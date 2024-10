Muchos clientes de Unicaja no pueden acceder a sus cuentas online por una nueva incidencia

Unicaja, la antigua Liberbank a su vez la antigua Caja Cantabria, vuelve a vivir días duros en cuestión de fallos de funcionamiento en su banca online y en su app.

Desde hace varios días, cientos de clientes de Unicaja reportan que no pueden acceder a la App y tampoco a través de la página web, y las incidencias continúan en el momento de escribir estas líneas.

El banco habían informado en su cuenta de Twitter (X) que la App ya estaba disponible, aunque las quejas de los clientes se han seguido produciendo. Los problemas más reportados tienen que ver con el acceso a la banca móvil y al inicio de sesión (40% y 39%), mientras otro grupo de usuarios se queja del servicio que les da la banca en línea (21%).

Al no poder acceder, no se pueden consultar saldos ni realizar transferencias ni otras operaciones básicas, y en algunos casos las operaciones entran en bucle y no acaban de completarse generando «picos de falta de conectividad que puede afectar al acceso a la misma de forma intermitente».



Hola, hay una incidencia en la banca digital que está generando

picos de falta de conectividad que puede afectar al acceso a la

misma de forma intermitente. Disculpa y gracias por contactarnos.



