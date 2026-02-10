  • 10 de febrero de 2026
  1. Home
  2. Portada
  3. Muere un hombre…

Muere un hombre tras salirse de la vía y caer con su coche a un río en Camaleño

.

Bomberos del Gobierno han descendido hasta el vehículo para proceder al rescate de la víctima


Un varón de 86 años, vecino de Camaleño, falleció anoche tras salirse de la vía en el vehículo que conducía y caer al cauce del río Deva en el kilómetro 9,5 de la CA-185, que une Potes y Fuente Dé, a su paso por la localidad de Los Llanos (Camaleño).

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recibió aviso del accidente pasadas las 23:00 horas, momento en el que movilizó para atender el accidente a bomberos del propio Ejecutivo, 061 y Guardia Civil.

A su llegada al lugar, los bomberos descendieron a la zona del siniestro valiéndose de un sistema de cuerdas, dada la altura e inaccesibilidad del punto del siniestro, para realizar labores de rescate de la víctima, ya fallecida.

Aseguraron el vehículo, que se encontraba completamente volcado, con el cabestrante del camión y, una vez estabilizado para operar con seguridad, extrajeron el cuerpo, al que sacaron hasta una base del cauce. Tras la orden de la Guardia Civil, izaron en una camilla de rescate hasta la vía.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Investigado por el robo de un ternero y cableado de cobre La resolución de la alcaldesa de Cartes que ordenaba paralizar el centro de acogida de menores seguirá suspendida La alcaldesa de Santander denuncia la suplantación de su identidad en redes socialesLa alcaldesa de Santander denuncia la suplantación de su identidad en redes sociales

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.