Muere un hombre tras salirse de la vía y caer con su coche a un río en Camaleño
Bomberos del Gobierno han descendido hasta el vehículo para proceder al rescate de la víctima
Un varón de 86 años, vecino de Camaleño, falleció anoche tras salirse de la vía en el vehículo que conducía y caer al cauce del río Deva en el kilómetro 9,5 de la CA-185, que une Potes y Fuente Dé, a su paso por la localidad de Los Llanos (Camaleño).
El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recibió aviso del accidente pasadas las 23:00 horas, momento en el que movilizó para atender el accidente a bomberos del propio Ejecutivo, 061 y Guardia Civil.
A su llegada al lugar, los bomberos descendieron a la zona del siniestro valiéndose de un sistema de cuerdas, dada la altura e inaccesibilidad del punto del siniestro, para realizar labores de rescate de la víctima, ya fallecida.
Aseguraron el vehículo, que se encontraba completamente volcado, con el cabestrante del camión y, una vez estabilizado para operar con seguridad, extrajeron el cuerpo, al que sacaron hasta una base del cauce. Tras la orden de la Guardia Civil, izaron en una camilla de rescate hasta la vía.
- Lanzan una denuncia para destituir a Javier Tebas por premiar con 50 euros la «caza» de locales con fútbol pirata - 10 de febrero de 2026
- Dos detenidos por falsificar recetas de farmacias de Cantabria, Asturias, Valladolid, Vitoria y Logroño - 10 de febrero de 2026
- Muere un hombre tras salirse de la vía y caer con su coche a un río en Camaleño - 10 de febrero de 2026