  • 10 de febrero de 2026
La alcaldesa de Santander denuncia la suplantación de su identidad en redes sociales

Gema Igual alerta de un usuario falso que se hace pasar por ella anunciando un programa de subvenciones a particulares y empresas

Advierte de la importancia de verificar los perfiles oficiales que, en su caso, son los siguientes: @gemaigual (X e Instagram), @Gema.Igual.Ortiz.Santander (Facebook), y @gigual (TikTok)

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha denunciado públicamente la suplantación de su identidad en redes sociales.

En concreto, en Facebook y en Messenger, se ha creado un perfil con su nombre y fotografía, en la que un usuario falso anuncia “el lanzamiento de un programa de financiación a fondo perdido diseñado para ayudar a cualquier persona o empresa con un proyecto de desarrollo personal o colectivo”.

En el mensaje, se anima a los interesados a presentar sus proyectos, lo que puede inducir a los usuarios de las redes a exponer datos personales de carácter sensible ante posibles fraudes.

Por ello, la alcaldesa ha puesto el asunto en conocimiento de las autoridades competentes y mañana presentará la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional.

Además, ha incidido en la importancia de verificar los perfiles oficiales, que, en su caso, son los siguientes: @gemaigual (X, e Instagram); @Gema.Igual.Ortiz.Santander (Facebook); y @gigual (TikTok).

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

