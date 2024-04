Nestlé tendrá que pagar los complementos de antigüedad a dos trabajadores de La Penilla

Tras una denuncia del sindicato CSIF

El juzgado de lo Social declara el derecho de los dos trabajadores fijos de Nestlé en La Penilla a que se les computen todos los complementos de antigüedad, al existir una doble escala salarial en el complemento de antigüedad, fundamentándose la sentencia en la “aplicación del principio de igualdad”.

En una sentencia tras la denuncia del sindicato CSIF, Nestlé tendrá que pagar los complementos de antigüedad a dos trabajadores fijos de Nestlé en La Penilla a que se les computen, a efectos del complemento de antigüedad desde el inicio de su relación laboral en la empresa.

En el fallo se reconoce que ha existido una unidad de vínculo, pues no hay razón alguna para que no puedan computarse las contrataciones realizadas por la empresa de trabajo temporal. El Juzgado llega a la conclusión de que ha existido una unidad de vínculo, tras las contrataciones a través de la ETT en uno de los casos con una extensa cadena de contratos realizados (110), con unos periodos de interrupción mínimos, no existiendo razón alguna para que no puedan computarse las contrataciones realizadas por la empresa de trabajo temporal, cuando claramente se aprecia que, tras la contratación a través de la

ETT, sin solución de continuidad, son posteriormente contratados de forma directa por la

empresa Nestlé.

Asimismo, se les reconoce que existe una doble escala salarial en el complemento de antigüedad, fundamentándose la sentencia en la aplicación del principio de igualdad.

Desde CSIF Cantabria han manifestado su ‘enorme satisfacción’ por el éxito obtenido ante los tribunales, en la defensa de los trabajadores de la empresa Nestle en una cuestión ‘por la que se lleva mucho tiempo luchando’.