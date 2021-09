Nueva jornada de vacunación sin cita el miércoles 15 en el Palacio de Exposiciones de Santander

Esta experiencia se saldó con 120 personas vacunadas de 200 dosis que se habían reservado. Se acercaron para recibir esa dosis sin cita personas a las que no se pudo vacunar al tratarse de gente que había tenido COVID pero hace menos de un mes (para recibir la vacuna es preceptivo que hayan pasado 30 días), y menores que no aportaron el consentimiento paterno.

Se trata de poder llegar a todas las personas que no han acudido a la llamada para la vacuna, que no han podido recibirla por diversas causas, o que no han solicitado la autocita.