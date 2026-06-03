Ocultaban droga en sus vehículos con sus hijas menores de edad dentro

Las intervenciones se realizaron en los términos municipales de Cabezón de la Sal y Arredondo.

En un caso se intervino una bolsa con más de 100 gramos de cocaína en roca, y en otro, diferentes cantidades de speed, cocaína, hachís y éxtasis.

03 de junio de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria, en dos actuaciones diferentes, ha procedido a la detención de dos hombres, de 45 y 53 años de edad, como presuntos autores de delitos contra la salud pública, tráfico de drogas, viajando ambos con sus hijas menores de edad en los vehículos en los que fueron interceptados.

A uno de ellos se le intervino una notoria cantidad de cocaína que superaba los 100 gramos, mientras que al otro le encontraron más de 20 gramos en diferentes dosis de speed, cocaína, hachís y éxtasis.

Oculto bajo un asiento

Una de las actuaciones tuvo lugar la noche del pasado 25 de mayo, cuando efectivos de la Guardia Civil realizaban un punto de verificación de seguridad ciudadana en la autovía A-8 a la altura del término municipal de Cabezón de la Sal.

A uno de los vehículos que se les dio el alto, ocupado por un hombre vecino del término municipal de Los Corrales de Buelna, y por su hija menor de edad, a los agentes les infundió sospechas el citado hombre.

Inspeccionado el interior del vehículo, oculto debajo de uno de los asientos, los agentes localizaron una bolsa de plástico cuyo contenido dio resultado positivo en cocaína, superando los 100 gramos de dicha sustancia, gran parte de ella en roca, cantidad con la que se podían haber preparado una notoria cantidad de dosis para su posible distribución al menudeo, procediéndose a la detención del reseñado y a la intervención de la droga.

Dosis ocultas en un bolso

La noche del pasado domingo 31 de mayo, cuando una patrulla de la Guardia Civil se encontraba en Arredondo, ante su presencia, un vehículo intentó eludirles, si bien pudo ser interceptado.

En el vehículo viajaba un hombre con su hija menor de edad, procediéndose al registro del vehículo, encontrando oculto en un bolso cinco envoltorios y dos planchas con diferentes cantidades de speed y cocaína, así como, pastillas de éxtasis y trozos de hachís.

Por estos hechos se ha procedido a la detención del mencionado hombre, residente en Bizkaia, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, y se interviene la droga. No se descarta que esta persona cuando fue interceptada se desplazara a las fiestas de Bustablado-Arredondo.