  • 3 de junio de 2026
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Equipo de Investigación, de La Sexta, dedicó un programa a la «Estafa de los famosos», y entrevistaron a extrabajadores de un «call center»

Cientos de españoles denuncian penalmente a META por presunta publicidad fraudulenta continuada en Facebook e Instagram

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Afectados por fraudes financieros, chiringuitos y criptomonedas han perdido miles de euros por estafas anunciadas en META

Equipo de Investigación, de La Sexta, dedicó un programa a la "Estafa de los famosos", y entrevistaron a extrabajadores de un "call center"
Equipo de Investigación, de La Sexta, dedicó un programa a la «Estafa de los famosos», y entrevistaron a extrabajadores de un «call center»

Un total de 302 españoles han denunciado penalmente a Meta ante la Fiscalía General del Estado por permitir más de 40.000 anuncios de estafa en Facebook e Instagram

El perjuicio acreditado supera los 36 millones de euros. La denuncia acusa a Meta de publicidad fraudulenta continuada (art. 282 del Código Penal) con conocimiento y dolo.

Los denunciantes están representados por el abogado Mauro Jordan de la Peña y con la adhesión de la asociación VICTIFIN (www.victifin.org), han presentado denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado contra
Meta Platforms Technologies Ireland Limited, sociedad titular de las redes sociales Facebook e Instagram, por la comisión de un delito continuado de publicidad fraudulenta tipificado en el artículo 282 del Código Penal.

Las víctimas acreditan un perjuicio económico conjunto de 36.174.223,67 euros, causado por anuncios de inversión y productos financieros falsos que suplantan la identidad de empresas, bancos y personajes públicos conocidos, y que fueron publicados y difundidos masivamente por Meta sin ningún control.

LA DENUNCIA

  • Más de 800 anuncios fraudulentos vistos directamente por las 302 víctimas durante
    2024 y 2025.
  • Más de 40.000 anuncios ilícitos extraídos de la propia ‘Biblioteca de Anuncios’ de
    Meta, bajo la categoría ‘servicios o productos financieros’.
  • La mayoría de los anuncios publicados en dicha categoría en España son
    fraudulentos, superando en número a los publicados por todas las empresas del
    IBEX 35 juntas.
  • Meta no solo permitía los anuncios: recabó datos personales de las víctimas a través
    de formularios integrados en dichos anuncios y los puso a disposición de los
    anunciantes fraudulentos.
  • Los anuncios denunciados por los afectados continuaron activos tras ser reportados,
    sin que Meta aplicara mecanismo de bloqueo alguno.
  • La propia inteligencia artificial interna de Meta reconoció que la situación era ‘un
    escándalo inaceptable’.
  • La agencia de noticias Reuters investigó y documentó el conocimiento de Meta
    sobre este tipo de publicidad fraudulenta.
  • SOBRE LOS DENUNCIANTES
  • La denuncia ha sido presentada por Mauro Jordan de la Peña en nombre de 302 víctimas
    de fraudes financieros sufridos a través de anuncios de Facebook e Instagram. La
    Asociación VICTIFIN (www.victifin.org), entidad especializada en el apoyo a víctimas de
    estafas financieras y en la recopilación y denuncia de publicidad fraudulenta en redes
    sociales, se persona como denunciante en calidad de persona jurídica, aportando un
    extenso catálogo de anuncios fraudulentos documentados.
David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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