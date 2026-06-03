Cientos de españoles denuncian penalmente a META por presunta publicidad fraudulenta continuada en Facebook e Instagram

Afectados por fraudes financieros, chiringuitos y criptomonedas han perdido miles de euros por estafas anunciadas en META

Equipo de Investigación, de La Sexta, dedicó un programa a la «Estafa de los famosos», y entrevistaron a extrabajadores de un «call center»

Un total de 302 españoles han denunciado penalmente a Meta ante la Fiscalía General del Estado por permitir más de 40.000 anuncios de estafa en Facebook e Instagram

El perjuicio acreditado supera los 36 millones de euros. La denuncia acusa a Meta de publicidad fraudulenta continuada (art. 282 del Código Penal) con conocimiento y dolo.

Los denunciantes están representados por el abogado Mauro Jordan de la Peña y con la adhesión de la asociación VICTIFIN (www.victifin.org), han presentado denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado contra

Meta Platforms Technologies Ireland Limited, sociedad titular de las redes sociales Facebook e Instagram, por la comisión de un delito continuado de publicidad fraudulenta tipificado en el artículo 282 del Código Penal.



Las víctimas acreditan un perjuicio económico conjunto de 36.174.223,67 euros, causado por anuncios de inversión y productos financieros falsos que suplantan la identidad de empresas, bancos y personajes públicos conocidos, y que fueron publicados y difundidos masivamente por Meta sin ningún control.



LA DENUNCIA

Más de 800 anuncios fraudulentos vistos directamente por las 302 víctimas durante

2024 y 2025.

2024 y 2025. Más de 40.000 anuncios ilícitos extraídos de la propia ‘Biblioteca de Anuncios’ de

Meta, bajo la categoría ‘servicios o productos financieros’.

Meta, bajo la categoría ‘servicios o productos financieros’. La mayoría de los anuncios publicados en dicha categoría en España son

fraudulentos, superando en número a los publicados por todas las empresas del

IBEX 35 juntas.

fraudulentos, superando en número a los publicados por todas las empresas del IBEX 35 juntas. Meta no solo permitía los anuncios: recabó datos personales de las víctimas a través

de formularios integrados en dichos anuncios y los puso a disposición de los

anunciantes fraudulentos.

de formularios integrados en dichos anuncios y los puso a disposición de los anunciantes fraudulentos. Los anuncios denunciados por los afectados continuaron activos tras ser reportados,

sin que Meta aplicara mecanismo de bloqueo alguno.

sin que Meta aplicara mecanismo de bloqueo alguno. La propia inteligencia artificial interna de Meta reconoció que la situación era ‘un

escándalo inaceptable’.

escándalo inaceptable’. La agencia de noticias Reuters investigó y documentó el conocimiento de Meta

sobre este tipo de publicidad fraudulenta.



sobre este tipo de publicidad fraudulenta. SOBRE LOS DENUNCIANTES

La denuncia ha sido presentada por Mauro Jordan de la Peña en nombre de 302 víctimas

de fraudes financieros sufridos a través de anuncios de Facebook e Instagram. La

Asociación VICTIFIN (www.victifin.org), entidad especializada en el apoyo a víctimas de

estafas financieras y en la recopilación y denuncia de publicidad fraudulenta en redes

sociales, se persona como denunciante en calidad de persona jurídica, aportando un

extenso catálogo de anuncios fraudulentos documentados.